В Украине 18 марта мокрый снег на востоке и севере, на остальной территории – без осадков

18 марта, в Украине сохранится прохладная погода. В юго-восточных и местами северных областях ожидается небольшой мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах запада страны местами возможна гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер в Украине будет преобладать северо-западного направления, скоростью 7-12 м/с. В южных, центральных, Сумской и Харьковской областях возможны порывы до 15-20 м/с.

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Температура ночью составит 3-8° мороза, в Карпатах похолодает до 9-14° мороза. Днем воздух прогреется до 0-5° тепла. На юго-востоке страны ночью ожидается от 3° тепла до 2° мороза, днем – 2-7° тепла.

В Киеве ночью во вторник осадков не прогнозируют, однако днем возможен местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 3-5° мороза, днем поднимется до 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 марта самая высокая температура в Киеве была зафиксирована в 2012 году – +20,8°, а самая низкая в 1898 году – -18,7°.

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В среду, 19 марта, в Украине, кроме западных и большинства южных областей, ожидается небольшой, а в восточных регионах – умеренный мокрый снег, днем местами с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах – 7-12° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве в среду прогнозируют небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.