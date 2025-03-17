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У Міннесоті готують законопроєкт, який визнає критику Трампа психічним захворюванням

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 17 березня 2025, 15:46
У Міннесоті готують законопроєкт, який визнає критику Трампа психічним захворюванням
Трамп. Ілюстративне фото: Getty Images

П’ять сенаторів-республіканців від штату Міннесота планують запропонувати законопроєкт, що зобов'яже штат включити негативне ставлення до політики президента США Дональда Трампа до переліку психічних захворювань.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Fox News

Деталі: П'ять законодавців від Республіканської партії мають намір представити законопроєкт у сенаті штату в понеділок і передати його на розгляд комітету з питань охорони здоров'я та соціальних служб. Законопроєкт має на меті конкретно додати "синдром божевілля через Трампа" до переліку психічних захворювань, який існує в штаті.

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"Синдром божевілля через Трампа" визначається як "гострий напад параної у нормальних людей, який є реакцією на політику і президентство Дональда Трампа", згідно із законопроєктом.

"Симптоми можуть включати викликану Трампом загальну істерію, яка призводить до нездатності розрізняти законні політичні розбіжності та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Трампа", – йдеться в пропозиції.

В умовах розколу законодавчого органу штату законопроєкт навряд чи буде схвалений.

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Президент Дональд Трамп і його прихильники використовують термін "синдром божевілля через Трампа" для критики політичних опонентів, які, на їхню думку, мають упереджену одержимість проти президента і його політики.

Хоча "синдром божевілля" як політична фраза стала популярною в останні роки для висміювання критиків Трампа, насправді цей термін був введений у 2003 році покійним політичним коментатором Чарльзом Краутхаммером для опису критиків тодішнього президента Джорджа Буша-молодшого.

Нагадаємо:

  • Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн вважає, що США повинні повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у ХІХ столітті.
  • Глюксманн і раніше критикував нинішню адміністрацію США: у лютому він порівняв розмову Дональда Трампа і Владіміра Путіна з Мюнхенською змовою 1938 року.

ТрампСША
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