В Миннесоте готовят законопроект, который признает критику Трампа психическим заболеванием

Пять сенаторов-республиканцев от штата Миннесота планируют предложить законопроект, который обяжет штат включить негативное отношение к политике президента США Дональда Трампа в перечень психических заболеваний.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Fox News

Детали: Пять законодателей от Республиканской партии намерены представить законопроект в сенате штата в понедельник и передать его на рассмотрение комитета по вопросам здравоохранения и социальных служб. Законопроект имеет целью конкретно добавить "синдром сумасшествия из-за Трампа" в перечень психических заболеваний, который существует в штате.

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"Синдром безумия из-за Трампа" определяется как „острый приступ паранойи у нормальных людей, который является реакцией на политику и президентство Дональда Трампа", согласно законопроекту.

"Симптомы могут включать вызванную Трампом общую истерию, которая приводит к неспособности различать законные политические разногласия и признаки психической патологии в поведении президента Дональда Трампа", – говорится в предложении.

В условиях раскола законодательного органа штата законопроект вряд ли будет одобрен.

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Президент Дональд Трамп и его сторонники используют термин "синдром безумия из-за Трампа" для критики политических оппонентов, которые, по их мнению, имеют предвзятую одержимость против президента и его политики.

Хотя "синдром безумия" как политическая фраза стала популярной в последние годы для высмеивания критиков Трампа, на самом деле этот термин был введен в 2003 году покойным политическим комментатором Чарльзом Краутхаммером для описания критиков тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего.

Напомним: