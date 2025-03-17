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УП 100. Сила жінок

До переліку лідерок УП.100 Сила жінок увійшла Поліна Кошарна

Євген КізіловПонеділок, 17 березня 2025, 16:10
До переліку лідерок УП.100 Сила жінок увійшла Поліна Кошарна

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українок, які увійшли до списку лідерів УП 100. У категорії "Бізнес" одну з нагород отримає Поліна Кошарна — співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group та засновниця мережі зоомаркетів MasterZoo.

Поліна Кошарна пройшла шлях від менеджерки з продажу й імпорту до голови наглядової ради Suziria Group та засновниці власного бізнесу. А за роки існування Suziria Group стала однією з провідних сімейних компаній на зооринку України.

З 2022 року компанія інвестувала понад 8 млн євро у розвиток, з яких 3 млн євро було спрямовано на розширення інфраструктури зообізнесу України. Зокрема було розпочато будівництво нової лінії для виготовлення вологих кормів у Калуші. Цей проєкт відкриває перспективу значного зростання обсягів виробництва, а також створення понад 130 нових робочих місць. Крім того, запуск ще одного власного виробництва в Україні дозволить знизити собівартість продукції, яка раніше виготовлялася на партнерських потужностях у країнах ЄС, частково замістити імпорт та розширити географію продажів. 

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Також Suziria Group заснувала благодійний фонд Suziria Charity, який підтримує притулки, волонтерів і зоозахисні організації, допомагаючи не лише матеріально, а й через популяризацію теми адопції та соціалізації тварин. З останніх проєктів Suziria Group — підтримка у розбудові найбільшого в Україні притулку для тварин з інвалідністю "Дім Хвостів".

Водночас у 2024 році мережа MasterZoo зросла до 200 магазинів по всій Україні. Зокрема магазини є в найбільших містах України: Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі тощо. 

"Ми не зупиняємось на досягнутому і надалі працюємо над посиленням іміджу та конкурентоспроможності України на міжнародній арені. Разом з іншими провідними гравцями ринку ми інвестуємо в якісний розвиток зооринку. Наш ринок демонструє вражаючу динаміку, перетворюючись на один з найбільш швидкозростаючих у Східній Європі. Бути частиною рушійної сили змін — це велика відповідальність, і ми готові її надалі нести", - поділилася жінка. 

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Станом на 2025 рік портфель Suziria Group включає власні бренди у food, non-food та ветеринарній категоріях, серед яких Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, ProVet, Priroda та Puramur, а деякі з них експортуються до 10 країн Європи.

Хто ще увійшов до сотні лідерок за версією УП? Приходь на захід 25 березня і дізнайся!

Генеральним партнером цьогорічної премії став UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також компанії EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen та Gamondi.

УП 100
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