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УП 100. Сила жінок

В перечень лидеров УП.100 Сила женщин вошла Полина Кошарная

Евгений КизиловПонедельник, 17 марта 2025, 16:10
В перечень лидеров УП.100 Сила женщин вошла Полина Кошарная

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинок, которые вошли в список лидеров УП 100. В категории "Бизнес" одну из наград получит Полина Кошарная - совладелица и председатель наблюдательного совета Suziria Group и основательница сети зоомаркетов MasterZoo.

Полина Кошарная прошла путь от менеджера по продажам и импорту до председателя наблюдательного совета Suziria Group и основательницы собственного бизнеса. А за годы существования Suziria Group стала одной из ведущих семейных компаний на зоорынке Украины.

С 2022 года компания инвестировала более 8 млн евро в развитие, из которых 3 млн евро было направлено на расширение инфраструктуры зообизнеса Украины. В частности, было начато строительство новой линии для изготовления влажных кормов в Калуше. Этот проект открывает перспективу значительного роста объемов производства, а также создание более 130 новых рабочих мест. Кроме того, запуск еще одного собственного производства в Украине позволит снизить себестоимость продукции, которая ранее изготавливалась на партнерских мощностях в странах ЕС, частично заместить импорт и расширить географию продаж.

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Также Suziria Group основала благотворительный фонд Suziria Charity, который поддерживает приюты, волонтеров и зоозащитные организации, помогая не только материально, но и через популяризацию темы адопции и социализации животных. Из последних проектов Suziria Group - поддержка в развитии крупнейшего в Украине приюта для животных с инвалидностью "Дом Хвостов".

В то же время в 2024 году сеть MasterZoo выросла до 200 магазинов по всей Украине. В частности, магазины есть в крупнейших городах Украины: Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе и др.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и в дальнейшем работаем над усилением имиджа и конкурентоспособности Украины на международной арене. Вместе с другими ведущими игроками рынка мы инвестируем в качественное развитие зоорынка. Наш рынок демонстрирует впечатляющую динамику, превращаясь в один из самых быстрорастущих в Восточной Европе. Быть частью движущей силы изменений – это большая ответственность, и мы готовы ее в дальнейшем нести", - поделилась женщина.

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По состоянию на 2025 год портфель Suziria Group включает собственные бренды в food, non-food и ветеринарной категориях, среди которых Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, ProVet, Priroda и Puramur, а некоторые из них экспортируются в 10 стран Европы.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие 25 марта и узнай!

Генеральным партнером нынешней премии стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также компании EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen и Gamondi.

УП 100
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