В Укргідрометцентрі розповіли, скільки протримаються морозні ночі

В Україні до 20 березня температура вночі буде триматися на рівні 0-8 градусів морозу.

Джерело: речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Нічна температура найближчими днями, принаймні до четверга, буде утримуватися у межах 0-8 градусів морозу, у Карпатах на високогір’ї місцями навіть до -13 (може доходити – ред.), денні максимуми становитимуть 0-7 тепла. Найпрохолодніші у нас – це понеділок, вівторок і середа.

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Сьогодні по Київщині у другій половині дня очікуємо на проходження атмосферного фронту, і не тільки по Київщині – і по північно-західних областях, який спричинить опади у вигляді невеликого мокрого снігу. Завтра під час проходження атмосферних фронтів може бути і певне посилення вітру, а саме у південних, центральних, Сумській та Харківській областях окремі пориви (вітру можуть бути – ред.) – 15-20 метрів за секунду".

Деталі: За словами синоптикині, у середу по території України можуть бути опади – окрім західних і більшості південних областей.

Речниця поінформувала, що, вже починаючи з четверга, температура в Україні буде дещо підвищуватися і вночі вона знаходитиметься на рівні від 1 градуса тепла до 5 градусів морозу, а денна вже 20-го числа може становити +5 - +10 градусів на південному заході країни і навіть доходити до +13 градусів.

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"Починаючи з 20-го числа, на територію України вже буде поширювати свій вплив поле високого атмосферного тиску, і він забезпечить більше прояснень. Тому в денні години у нас вже буде більше сонечка, бо буде погода без опадів. І хоча вночі ще залишатиметься невеличкий морозець, та в денні години березневе сонце вже прогріватиме приземний шар повітря до більш комфортних температур", – пояснила Птуха.

Синоптикиня зазначила, що тепер Україна переходить до кліматичної норми, яка притаманна саме березню.

"Тому значення температури, температурний фон - набагато нижчий порівняно з попередніми тижнями. Спричиняє зараз таку погоду надходження холодної повітряної маси з північних широт. Північно-західний вітер, північний несе до нас таке прохолодне повітря", – зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, чи рекордні значення температур, які спостерігалися раніше в Україні, проглядалися по всіх областях, речниця поінформувала, що загалом вони були у більшості регіонів – практично по всій території України.