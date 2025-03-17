В Укргидрометцентре рассказали, сколько продержатся морозные ночи

В Украине до 20 марта температура ночью будет держаться на уровне 0-8 градусов мороза.

Источник: спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Ночная температура в ближайшие дни, по крайней мере до четверга, будет удерживаться в пределах 0-8 градусов мороза, в Карпатах на высокогорье местами даже до -13 (может доходить - ред.), дневные максимумы составят 0-7 тепла. Самые прохладные у нас – это понедельник, вторник и среда.

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Сегодня по Киевской области во второй половине дня ожидаем прохождения атмосферного фронта, и не только по Киевской области – и по северо-западным областям, который повлечет осадки в виде небольшого мокрого снега. Завтра во время прохождения атмосферных фронтов может быть и определенное усиление ветра, а именно в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях отдельные порывы (ветра могут быть - ред.) – 15-20 метров в секунду".

Детали: По словам синоптика, в среду по территории Украины могут быть осадки – кроме западных и большинства южных областей.

Пресс-секретарь сообщила, что, уже начиная с четверга, температура в Украине будет несколько повышаться и ночью она будет находиться на уровне от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, а дневная уже 20-го числа может составлять +5 - +10 градусов на юго-западе страны и даже доходить до +13 градусов.

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"Начиная с 20-го числа, на территорию Украины уже будет распространять свое влияние поле высокого атмосферного давления, и оно обеспечит больше прояснений. Поэтому в дневные часы у нас уже будет больше солнышка, потому что будет погода без осадков. И хотя ночью еще будет оставаться небольшой морозец, но в дневные часы мартовское солнце уже будет прогревать приземный слой воздуха до более комфортных температур", – пояснила Птуха.

Синоптик отметила, что теперь Украина переходит к климатической норме, которая присуща именно марту.

"Поэтому значение температуры, температурный фон – намного ниже по сравнению с предыдущими неделями. Вызывает сейчас такую погоду поступление холодной воздушной массы из северных широт. Северо-западный ветер, северный несет к нам такой прохладный воздух", – отметила она.

Отвечая на вопрос, просматривались ли рекордные значения температур, которые наблюдались ранее в Украине, по всем областям, спикер проинформировала, что в целом они были в большинстве регионов – практически по всей территории Украины.