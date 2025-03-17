Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Американці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Понеділок, 17 березня 2025, 17:17
Американці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ
Фото: Getty Images

У повномасштабній війні Росії проти України більшість американців підтримують українську сторону і водночас вважають, що їхній президент Дональд Трамп – навпаки, на боці РФ.

Джерело: опитування на замовлення телеканалу NBC News, "Європейська правда"

Деталі: З-поміж опитаних зареєстрованих виборців у США 61% сказали, що віддають перевагу Україні, тоді як лише 2% – Росії. Ще 35% сказали, що не симпатизують жодній стороні війни, а 2% заявили, що не впевнені у відповіді.

Реклама:

На запитання, на чиєму боці, на їхню думку, перебувають симпатії Трампа, 49% назвали Росію, 40% сказали, що Трамп не симпатизує жодній зі сторін війни, а 8% обрали Україну. Ще 3% сказали, що не впевнені.

З-поміж опитаних американців найчастіше про підтримку України заявляли прихильники Демократичної партії (про це заявили 88% з них), незалежні виборці (59%) та люди з вищим рівнем освіти та доходу.

Республіканські виборці частіше говорили, що їхні симпатії не лежать на боці жодної з держав – такий варіант обрали 57%.

РЕКЛАМА:

Щодо того, як виборці оцінюють позицію президента США щодо України та Росії, більшість демократів і незалежних заявили, що Трамп більше симпатизує РФ.

Тим часом серед республіканців 70% вважають, що Трамп не симпатизує жодній з держав. 14% вважають, що він більше симпатизує Росії, а 13% – Україні.

Опитування NBC News охопило 1000 зареєстрованих виборців США і тривало 7-11 березня за допомогою телефонних інтерв'ю та онлайн-опитування. Похибка становить 3,1 відсоткового пункта в обидва боки.

Нагадаємо, на початку березня трохи більше половини американців говорили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці.

опитуванняСШАУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Україна і США зберуться на Близькому Сході, щоб узгодити деталі "перемирʼя" – Зеленський
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборони Європи
Усі новини...
опитування
50% українців не готові відмовитись від територій за жодних умов – КМІС
Зріс відсоток американців, які не схвалюють економічну політику Трампа
Більшість американців вважають Трампа "занадто тісно пов’язаним" з Росією – опитування
Останні новини
23:20
"Скандалу немає, є непорозуміння". Що не так зі створенням меморіалу пам'яті у Ягідному
23:10
CNN: Пентагон планує скорочення армійського командування, вони зачеплять Європу
22:58
На фронті від початку доби відбулось 127 боїв – Генштаб
22:44
Відстрілювалися до останнього патрона. Пам’яті оператора та військовослужбовця Олексія Андреєва
22:41
фото, ОновленоРосійська армія масовано атакує Куп’янськ на Харківщині: одна людина загинула, є постраждалі
22:26
футболВисока температура: Довбик може не зіграти проти Бельгії
22:24
Трамп і Зеленський в розмові порушили питання можливої власності США над українськими АЕС
21:51
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
21:29
Генерала Галушкіна лишили під вартою ще на місяць
21:26
Мелоні вважає, що поширення статті 5 НАТО на Україну допоможе викрити блеф Росії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: