Американці підтримують Україну і вважають, що Трамп – на боці РФ

У повномасштабній війні Росії проти України більшість американців підтримують українську сторону і водночас вважають, що їхній президент Дональд Трамп – навпаки, на боці РФ.

Джерело: опитування на замовлення телеканалу NBC News, "Європейська правда"

Деталі: З-поміж опитаних зареєстрованих виборців у США 61% сказали, що віддають перевагу Україні, тоді як лише 2% – Росії. Ще 35% сказали, що не симпатизують жодній стороні війни, а 2% заявили, що не впевнені у відповіді.

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На запитання, на чиєму боці, на їхню думку, перебувають симпатії Трампа, 49% назвали Росію, 40% сказали, що Трамп не симпатизує жодній зі сторін війни, а 8% обрали Україну. Ще 3% сказали, що не впевнені.

З-поміж опитаних американців найчастіше про підтримку України заявляли прихильники Демократичної партії (про це заявили 88% з них), незалежні виборці (59%) та люди з вищим рівнем освіти та доходу.

Республіканські виборці частіше говорили, що їхні симпатії не лежать на боці жодної з держав – такий варіант обрали 57%.

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Щодо того, як виборці оцінюють позицію президента США щодо України та Росії, більшість демократів і незалежних заявили, що Трамп більше симпатизує РФ.

Тим часом серед республіканців 70% вважають, що Трамп не симпатизує жодній з держав. 14% вважають, що він більше симпатизує Росії, а 13% – Україні.

Опитування NBC News охопило 1000 зареєстрованих виборців США і тривало 7-11 березня за допомогою телефонних інтерв'ю та онлайн-опитування. Похибка становить 3,1 відсоткового пункта в обидва боки.

Нагадаємо, на початку березня трохи більше половини американців говорили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці.