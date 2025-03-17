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Американцы поддерживают Украину и считают, что Трамп – на стороне РФ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПонедельник, 17 марта 2025, 17:17
Американцы поддерживают Украину и считают, что Трамп – на стороне РФ
Фото: Getty Images

В полномасштабной войне России против Украины большинство американцев поддерживают украинскую сторону и одновременно считают, что их президент Дональд Трамп – наоборот, на стороне РФ.

Источник: опрос по заказу телеканала NBC News, "Европейская правда"

Детали: Среди опрошенных зарегистрированных избирателей в США 61% сказали, что отдают предпочтение Украине, тогда как только 2% – России. Еще 35% сказали, что не симпатизируют ни одной стороне, а 2% заявили, что не уверены в ответе.

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На вопрос, на чьей стороне, по их мнению, находятся симпатии Трампа, 49% назвали Россию, 40% сказали, что Трамп не симпатизирует ни одной из сторон войны, а 8% выбрали Украину. Еще 3% сказали, что не уверены.

Среди опрошенных американцев чаще всего о поддержке Украины заявляли сторонники Демократической партии (об этом заявили 88% из них), независимые избиратели (59%) и люди с более высоким уровнем образования и дохода.

Республиканские избиратели чаще говорили, что их симпатии не лежат на стороне ни одного из государств – такой вариант выбрали 57%.

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По поводу того, как избиратели оценивают позицию президента США по Украине и России, большинство демократов и независимых заявили, что Трамп больше симпатизирует РФ.

Между тем среди республиканцев 70% считают, что Трамп не симпатизирует ни одному из государств, 14% считают, что он больше симпатизирует России, а 13% – Украине.

Опрос NBC News охватил 1000 зарегистрированных избирателей США и продолжался 7-11 марта с помощью телефонных интервью и онлайн-опроса. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта в обе стороны.

Напомним, в начале марта чуть больше половины американцев говорили, что лично поддерживают Украину в ее войне с Россией, но мало кто верит, что президент Дональд Трамп на той же стороне.

опросСШАУкраинавойна
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