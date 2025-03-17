Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Чехія запропонувала ЄС купити "Радіо Свобода"

Сергій Сидоренко, Олег ПавлюкПонеділок, 17 березня 2025, 20:52
Чехія запропонувала ЄС купити Радіо Свобода
фото: Getty Images

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський на зустрічі з євррпейськими колегами 17 березня запропонував купити видання "Радіо Свобода", яке адміністрація Дональда Трампа лишила без фінансування.

Джерело: Ліпавський у коментарі "Європейській правді"

Деталі: Ліпавський сказав, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ порушив ситуацію з "Радіо Свобода", аби побачити, "чи бачать наші партнери цінність у продовженні" його роботи.

Реклама:

"Ми (Євросоюз. – Ред.), безумовно, бачимо – і якщо ми бачимо в ньому ("Радіо Свобода". – Ред.) цінність, то є сенс розглянути шляхи забезпечення його майбутнього, зокрема можливість його купівлі", – додав чеський міністр.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.

РЕКЛАМА:

Раніше в Брюсселі, коментуючи рішення адміністрації Трампа припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.

ЗМІСШАЧехіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС
У Держдепі спростували видалення інформації про викрадення українських дітей Росією
Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік – ЗМІ
"Київстар" купив Uklon за $155 мільйонів
Трамп заявив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським
Єврокомісія представила "Білу книгу" для розбудови оборони Європи
Усі новини...
ЗМІ
У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"
Директор підтвердив, що всіх працівників "Голосу Америки" відсторонили
У "Радіо Свобода" назвали зупинку фінансування "подарунком ворогам Америки"
Останні новини
02:21
Канада веде переговори про участь у військово-промисловому проєкті ЄС – NYT
01:45
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та Харківщині
01:24
Україна і Фінляндія створюють коаліцію для будівництва укриттів
01:12
ОновленоОбстріл Кіровоградщини: пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці" та змінено маршрути поїздів
00:50
Зеленський про припинення вогню та війни: Вважаю, що це можливо зробити швидко
00:30
Питання територій буде найскладнішим – Зеленський про можливе перемир’я
00:01
Зеленський: Ми обговорили з Трампом можливість відновлення ЗАЕС
23:39
Росіяни атакували безпілотниками житлові квартали Кропивницького
23:32
Новини економіки 19 березня: ріст ВВП, "Київстар" придбав Uklon
23:20
"Скандалу немає, є непорозуміння". Що не так зі створенням меморіалу пам'яті у Ягідному
Усі новини...
Реклама:
Реклама: