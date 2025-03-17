Чехия предложила ЕС купить "Радио Свобода"

Глава МИД Чехии Ян Липавский на встрече с евррпейскими коллегами 17 марта предложил купить издание "Радио Свобода", которое администрация Дональда Трампа оставила без финансирования.

Источник: Липавский в комментарии "Европейской правде"

Детали: Липавский сказал, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам поднял ситуацию с "Радио Свобода", чтобы увидеть, "видят ли наши партнеры ценность в продолжении" его работы.

Реклама:

"Мы (Евросоюз. – Ред.), безусловно, видим – и если мы видим в нем ("Радио Свобода". – Ред.) ценность, то есть смысл рассмотреть пути обеспечения его будущего, в частности возможность его покупки", – добавил чешский министр.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.

РЕКЛАМА:

Ранее в Брюсселе, комментируя решение администрации Трампа прекратить финансирование "Радио Свобода" и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.