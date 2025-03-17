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Найєм: Суд відпустив підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві

Євген КізіловПонеділок, 17 березня 2025, 21:18
Найєм: Суд відпустив підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві
фото: Getty Images

Суд відпустив єдиного підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві Київської області під особисте зобов’язання.

Джерело: юрист Масі Найєм у соцмережах

Деталі: За його словами, тепер підозрюваний має з’являтися до слідчого та не порушувати визначених судом обмежень.

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Найєм розповів, що іще нещодавно апеляційний суд вирішив, що підозрюваний має залишатися під вартою, бо це єдиний спосіб гарантувати його присутність на суді та безпеку потерпілої. Але сьогодні позиція суду кардинально змінилася.

Пряма мова: "Чи достатній тепер контроль за підозрюваним? Чи немає ризику, що він спробує уникнути суду або вплинути на потерпілу? Адже після пережитого насильства навіть знати, що кривдник на свободі – вже травматично".

Більше деталей: На думку юриста, цілодобовий домашній арешт був би більш логічним рішенням, адже він обмежує пересування, але не порушує надмірно право на свободу.

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Найєм сподівається, що прокуратура подасть апеляцію, щоб це рішення переглянули. "Запобіжний захід має захищати не лише процес, а й безпеку всіх учасників. Правосуддя має бути справедливим", - наголосив правник.

Що передувало:

  • Наприкінці 2024 року в Білій Церкві 16-річний хлопець побив однолітку. Повідомлення про напад в поліції отримали 11 березня.
  • Також у Білій Церкві наприкінці січня 2025 року група підлітків побила 12-річну дівчинку. Справу перекваліфікували на катування та встановили сімох учасників – усі вони виявилися школярами віком від 10 до 16 років.

Київська областьдітикримінал
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