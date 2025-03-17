Найєм: Суд відпустив підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві

Суд відпустив єдиного підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві Київської області під особисте зобов’язання.

Джерело: юрист Масі Найєм у соцмережах

Деталі: За його словами, тепер підозрюваний має з’являтися до слідчого та не порушувати визначених судом обмежень.

Реклама:

Найєм розповів, що іще нещодавно апеляційний суд вирішив, що підозрюваний має залишатися під вартою, бо це єдиний спосіб гарантувати його присутність на суді та безпеку потерпілої. Але сьогодні позиція суду кардинально змінилася.

Пряма мова: "Чи достатній тепер контроль за підозрюваним? Чи немає ризику, що він спробує уникнути суду або вплинути на потерпілу? Адже після пережитого насильства навіть знати, що кривдник на свободі – вже травматично".

Більше деталей: На думку юриста, цілодобовий домашній арешт був би більш логічним рішенням, адже він обмежує пересування, але не порушує надмірно право на свободу.

РЕКЛАМА:

Найєм сподівається, що прокуратура подасть апеляцію, щоб це рішення переглянули. "Запобіжний захід має захищати не лише процес, а й безпеку всіх учасників. Правосуддя має бути справедливим", - наголосив правник.

Що передувало: