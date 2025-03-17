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Найем: Суд отпустил подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви

Евгений КизиловПонедельник, 17 марта 2025, 21:18
Найем: Суд отпустил подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви
фото: Getty Images

Суд отпустил единственного подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви Киевской области под личное обязательство.

Источник: юрист Маси Найем в соцсетях

Детали: По его словам, теперь подозреваемый должен являться к следователю и не нарушать определенных судом ограничений.

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Найем рассказал, что еще недавно апелляционный суд решил, что подозреваемый должен оставаться под стражей, потому что это единственный способ гарантировать его присутствие на суде и безопасность потерпевшей. Но сегодня позиция суда кардинально изменилась.

Прямая речь: "Достаточен ли теперь контроль за подозреваемым? Нет ли риска, что он попытается избежать суда или повлиять на потерпевшую? Ведь после пережитого насилия даже знать, что обидчик на свободе - уже травматично".

Больше деталей: По мнению юриста, круглосуточный домашний арест был бы более логичным решением, ведь он ограничивает передвижение, но не нарушает чрезмерно право на свободу.

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Найем надеется, что прокуратура подаст апелляцию, чтобы это решение пересмотрели. "Мера пресечения должна защищать не только процесс, но и безопасность всех участников. Правосудие должно быть справедливым", - подчеркнул юрист.

Что предшествовало:

  • В конце 2024 года в Белой Церкви 16-летний парень избил сверстницу. Сообщение о нападении в полиции получили 11 марта.
  • Также в Белой Церкви в конце января 2025 года группа подростков избила 12-летнюю девочку. Дело переквалифицировали на пытки и установили семерых участников – все они оказались школьниками в возрасте от 10 до 16 лет.

Киевская областьдетикриминал
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