Найем: Суд отпустил подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви

Суд отпустил единственного подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви Киевской области под личное обязательство.

Источник: юрист Маси Найем в соцсетях

Детали: По его словам, теперь подозреваемый должен являться к следователю и не нарушать определенных судом ограничений.

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Найем рассказал, что еще недавно апелляционный суд решил, что подозреваемый должен оставаться под стражей, потому что это единственный способ гарантировать его присутствие на суде и безопасность потерпевшей. Но сегодня позиция суда кардинально изменилась.

Прямая речь: "Достаточен ли теперь контроль за подозреваемым? Нет ли риска, что он попытается избежать суда или повлиять на потерпевшую? Ведь после пережитого насилия даже знать, что обидчик на свободе - уже травматично".

Больше деталей: По мнению юриста, круглосуточный домашний арест был бы более логичным решением, ведь он ограничивает передвижение, но не нарушает чрезмерно право на свободу.

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Найем надеется, что прокуратура подаст апелляцию, чтобы это решение пересмотрели. "Мера пресечения должна защищать не только процесс, но и безопасность всех участников. Правосудие должно быть справедливым", - подчеркнул юрист.

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