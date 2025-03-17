Найем: Суд отпустил подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви
Суд отпустил единственного подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви Киевской области под личное обязательство.
Источник: юрист Маси Найем в соцсетях
Детали: По его словам, теперь подозреваемый должен являться к следователю и не нарушать определенных судом ограничений.
Найем рассказал, что еще недавно апелляционный суд решил, что подозреваемый должен оставаться под стражей, потому что это единственный способ гарантировать его присутствие на суде и безопасность потерпевшей. Но сегодня позиция суда кардинально изменилась.
Прямая речь: "Достаточен ли теперь контроль за подозреваемым? Нет ли риска, что он попытается избежать суда или повлиять на потерпевшую? Ведь после пережитого насилия даже знать, что обидчик на свободе - уже травматично".
Больше деталей: По мнению юриста, круглосуточный домашний арест был бы более логичным решением, ведь он ограничивает передвижение, но не нарушает чрезмерно право на свободу.
Найем надеется, что прокуратура подаст апелляцию, чтобы это решение пересмотрели. "Мера пресечения должна защищать не только процесс, но и безопасность всех участников. Правосудие должно быть справедливым", - подчеркнул юрист.
Что предшествовало:
- В конце 2024 года в Белой Церкви 16-летний парень избил сверстницу. Сообщение о нападении в полиции получили 11 марта.
- Также в Белой Церкви в конце января 2025 года группа подростков избила 12-летнюю девочку. Дело переквалифицировали на пытки и установили семерых участников – все они оказались школьниками в возрасте от 10 до 16 лет.