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У Києві тимчасово зачиняли станцію "Вокзальна" через підозрілу коробку

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 березня 2025, 21:41
У Києві тимчасово зачиняли станцію Вокзальна через підозрілу коробку
Фото - КМДА в Telegram

У Києві тимчасово зачиняли станцію метро "Вокзальна" через виявлену підозрілу коробку.

Джерело: КМДА

Дослівно: "На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів".

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Деталі: За даними відомства, поїзди рухаються без зупинки повз станцію "Вокзальна". На місце викликали вибухотехнічну групу.

Оновлено: Згодом в КМДА повідомили, що станцію відчинили на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі

Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить.

метроКиїв
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