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В Киеве временно закрывали станцию "Вокзальная" из-за подозрительной коробки

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 марта 2025, 21:41
В Киеве временно закрывали станцию Вокзальная из-за подозрительной коробки
Фото - КГГА в Telegram

В Киеве временно закрывали станцию метро "Вокзальная" из-за обнаруженной подозрительной коробки.

Источник: КГГА

Дословно: "На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров".

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Детали: По данным ведомства, поезда движутся без остановки мимо станции "Вокзальная". На место вызвали взрывотехническую группу.

Обновлено: Впоследствии в КГГА сообщили, что станцию открыли на вход и выход. Поезда курсируют в обычном режиме

Посторонний предмет проверили - он угрозы не представляет.

метроКиев
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