В Киеве временно закрывали станцию "Вокзальная" из-за подозрительной коробки
Понедельник, 17 марта 2025, 21:41
В Киеве временно закрывали станцию метро "Вокзальная" из-за обнаруженной подозрительной коробки.
Источник: КГГА
Дословно: "На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров".
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Детали: По данным ведомства, поезда движутся без остановки мимо станции "Вокзальная". На место вызвали взрывотехническую группу.
Обновлено: Впоследствии в КГГА сообщили, что станцию открыли на вход и выход. Поезда курсируют в обычном режиме
Посторонний предмет проверили - он угрозы не представляет.