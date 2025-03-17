У Харківському ОТЦК та СП повідомили про "ненавмисний наїзд" на велосипедиста, що виник нібито через "складні умови дорожньої обстановки".

Джерело: Харківський ОТЦК та СП, місцеві харківські пабліки

Дослівно ТЦК: "Громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

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Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля".

Харківський ТЦК повідомив про "ненавмисний наїзд" на велосипедиста

Відео з Харківських Telegram-каналів pic.twitter.com/bwSl5rAYdI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2025

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Деталі: Після інциденту, як зазначили в ТЦК, військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події.

За фактом наїзду керівництво Харківського обласного ТЦК та СП призначило службове розслідування.

Дослівно ТЦК: "Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху".

Деталі: Як видно на відео одного із Харківських Telegram-каналів, військові ТЦК наздогнали велосипедиста й посадили у своє авто.