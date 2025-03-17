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Харківський ТЦК повідомив про "ненавмисний наїзд" на велосипедиста

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 березня 2025, 22:20
Харківський ТЦК повідомив про ненавмисний наїзд на велосипедиста
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У Харківському ОТЦК та СП повідомили про "ненавмисний наїзд" на велосипедиста, що виник нібито через "складні умови дорожньої обстановки".

Джерело: Харківський ОТЦК та СП, місцеві харківські пабліки

Дослівно ТЦК: "Громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

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Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля".

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Деталі: Після інциденту, як зазначили в ТЦК, військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події.

За фактом наїзду керівництво Харківського обласного ТЦК та СП призначило службове розслідування.

Дослівно ТЦК: "Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху".

Деталі: Як видно на відео одного із Харківських Telegram-каналів, військові ТЦК наздогнали велосипедиста й посадили у своє авто.

ТЦКмобілізаціяХарківДТП
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