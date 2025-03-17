Харьковский ТЦК сообщил о "непреднамеренном наезде" на велосипедиста

В Харьковском ОТЦК и СП сообщили о "непреднамеренном наезде" на велосипедиста, возникшем якобы из-за "сложных условий дорожной обстановки".

Источник: Харьковский ОТЦК и СП, местные харьковские паблики

Дословно ТЦК: "Гражданин двигался на велосипеде посередине проезжей части узкой дороги и совершил маневр в направлении автомобиля, которым передвигались военнослужащие.

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В результате водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, осложненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля".

Харківський ТЦК повідомив про "ненавмисний наїзд" на велосипедиста

Відео з Харківських Telegram-каналів pic.twitter.com/bwSl5rAYdI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 17, 2025

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Детали: После инцидента, как отметили в ТЦК, военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия.

По факту наезда руководство Харьковского областного ТЦК и СП назначило служебное расследование.

Дословно ТЦК: "Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло в сложных условиях дорожной обстановки. Компетентные органы в пределах своих полномочий установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям каждого из участников дорожного движения".

Детали: Как видно на видео одного из Харьковских Telegram-каналов, военные ТЦК догнали велосипедиста и посадили в свое авто.