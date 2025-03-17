Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Харьковский ТЦК сообщил о "непреднамеренном наезде" на велосипедиста

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 марта 2025, 22:20
Харьковский ТЦК сообщил о непреднамеренном наезде на велосипедиста
скриншот

В Харьковском ОТЦК и СП сообщили о "непреднамеренном наезде" на велосипедиста, возникшем якобы из-за "сложных условий дорожной обстановки".

Источник: Харьковский ОТЦК и СП, местные харьковские паблики

Дословно ТЦК: "Гражданин двигался на велосипеде посередине проезжей части узкой дороги и совершил маневр в направлении автомобиля, которым передвигались военнослужащие.

Реклама:

В результате водитель транспортного средства на сложном участке дороги (поворот, осложненный припаркованным автомобилем) совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля".

РЕКЛАМА:

Детали: После инцидента, как отметили в ТЦК, военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, однако велосипедист покинул место происшествия.

По факту наезда руководство Харьковского областного ТЦК и СП назначило служебное расследование.

Дословно ТЦК: "Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло в сложных условиях дорожной обстановки. Компетентные органы в пределах своих полномочий установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям каждого из участников дорожного движения".

Детали: Как видно на видео одного из Харьковских Telegram-каналов, военные ТЦК догнали велосипедиста и посадили в свое авто.

ТЦКмобилизацияХарьковДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Прокуратура: Школьнику в Telegram предлагали поджигать госучреждения – он пошел в полицию
видео "Извини, Эмманюэль": Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
Трамп назвал Россию «самым большим куском земли» и заявил, что США должны с ней иметь дело
фото Дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе: возник пожар  
Politico: Европа хочет переманить американских ученых, которым Трамп сокращает финансирование
В Госдепе опровергли удаление информации о похищении украинских детей Россией
Все новости...
ТЦК
На Волыни мужчина убегал от ТЦК и угрожал пистолетом
ТЦК: двое мужчин уклонялись от службы "путем самокалечения"
В Харькове военный ТЦК применил травматический автомат в схватке с гражданским, который бился кастетом
Последние новости
12:12
фото, ОбновленоРоссийская армия массированно атаковала Купянск на Харьковщине – убила 2 людей
12:07
Зеленский прибыл в Норвегию
12:03
МВА: Оккупанты ударили по Краматорску, есть раненые
11:59
Почти 80% украинцев против отвода ВСУ с оккупированных Россией территорий – опрос
11:48
Первая международная литературная премия о климатических изменениях назвала финалисток
11:42
Huawei представила уникальный складной смартфон с соотношением сторон 16:10
11:36
Глава Евросовета: Перемирие может дать России шанс перегруппироваться и ударить снова
11:34
Умер основатель команды Формулы-1 Эдди Джордан
11:32
Украина получила от ЕС второй транш, обеспеченный доходами от российских активов
11:21
Украина заняла 111-е место в мировом рейтинге счастья. Какие страны лидируют?
Все новости...
Реклама:
Реклама: