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На фронті відбулось 143 бойових зіткнення – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 березня 2025, 23:26

Від початку доби 17 березня на фронті відбулось 143 бойових зіткнення, з них 43 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 17 березня

Пряма мова: "Російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 101 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 940 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: Сили оборони успішно відбили спробу ворога прорватися на Харківському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у бік Петропавлівки, Загризового, Кам’янки, Западного, Кругляківки та Богуславки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили десять штурмів позицій поблизу Балки Журавки, Ямполівки та у напрямках Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку ворог тричі атакував поблизу Білогорівки та в бік Верхньокам’янського.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок та Курдюмівки. П’ять спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 23 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Веселого та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника у напрямках населених пунктів Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно відбили одну ворожу атаку.

На Курщині Сили оборони зупинили 16 штурмових дій російських загарбників. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 27 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Генштаббойові діївійна
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