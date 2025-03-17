На фронте произошло 143 боевых столкновения – Генштаб

С начала суток 17 марта на фронте произошло 143 боевых столкновения, из них 43 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 17 марта

Прямая речь: "Российские захватчики нанесли 68 авиационных ударов, применив 101 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 940 дронов-камикадзе и осуществили около 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: Силы обороны успешно отбили попытку врага прорваться на Харьковском направлении в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Петропавловки, Загрызово, Каменки, Западного, Кругляковки и Богуславки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили десять штурмов позиций вблизи Балки Журавки, Ямполовки и в направлениях Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.

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На Северском направлении враг трижды атаковал вблизи Белогоровки и в сторону Верхнекаменского.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек и Курдюмовки. Пять попыток россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели.

На Торецком направлении сегодня произошло 23 боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Проминь, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Лысовка и Андреевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Веселого и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили десять атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку.

На Курщине Силы обороны остановили 16 штурмовых действий российских захватчиков. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 27 управляемых бомб, осуществил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.