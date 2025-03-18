Трамп наказав негайно відновити виробництво енергії з "чистого вугілля"

Президент США Дональд Трамп розкритикував екологічну політику попередньої влади та заявив, що уповноважив свою адміністрацію негайно відновити виробництво енергії з "прекрасного, чистого вугілля".

Джерело: Трамп у власній соцмережі Truth Social, Bloomberg

Деталі: Глава Білого дому звинуватив екологічних активістів та попередню адміністрацію в тому, що їхня політика дала економічну перевагу іншим країнам. Трамп заявив, що США більше не можуть дозволяти собі залежність від обмежувальної екологічної політики та мають повернутися до "чистого вугілля" як надійного джерела енергії.

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Пряма мова: "Після років полону в екологічних екстремістів, божевільних, радикалів і бандитів, які дозволяли іншим країнам, зокрема Китаю, отримувати величезну економічну перевагу над нами, відкриваючи сотні вугільних електростанцій, я уповноважую свою адміністрацію негайно розпочати виробництво енергії з ПРЕКРАСНОГО, ЧИСТОГО ВУГІЛЛЯ".

Деталі: Чиновники Трампа заявили, що підтримка вугільних електростанцій в робочому стані може допомогти знизити витрати на електроенергію і забезпечити енергією центри обробки даних, які працюють над проєктами штучного інтелекту.

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