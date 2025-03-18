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Трамп приказал немедленно возобновить производство энергии из "чистого угля"

Иван ДьяконовВторник, 18 марта 2025, 02:41
Трамп приказал немедленно возобновить производство энергии из чистого угля
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экологическую политику предыдущей власти и заявил, что уполномочил свою администрацию немедленно возобновить производство энергии из "прекрасного, чистого угля".

Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social, Bloomberg

Детали: Глава Белого дома обвинил экологических активистов и предыдущую администрацию в том, что их политика дала экономическое преимущество другим странам. Трамп заявил, что США больше не могут позволять себе зависимость от ограничительной экологической политики и должны вернуться к "чистому углю" как надежному источнику энергии.

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Прямая речь: "После лет плена у экологических экстремистов, сумасшедших, радикалов и бандитов, которые позволяли другим странам, в частности Китаю, получать огромное экономическое преимущество над нами, открывая сотни угольных электростанций, я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии из ПРЕКРАСНОГО, ЧИСТОГО УГЛЯ".

Детали: Чиновники Трампа заявили, что поддержка угольных электростанций в рабочем состоянии может помочь снизить расходы на электроэнергию и обеспечить энергией центры обработки данных, которые работают над проектами искусственного интеллекта.

Предыстория: 

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  • Ранее Трамп уже подписал указ, которым объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике и начал отмену нормативов по загрязнению от выбросов из легковых автомобилей и легких грузовиков, отменил нормы энергоэффективности для посудомоечных машин, душевых насадок и газовых плит, и поручил Агентству по охране окружающей среды (EPA) увеличить добычу и распределение ископаемого топлива.

СШАэнергетикаТрамп
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