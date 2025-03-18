Трамп приказал немедленно возобновить производство энергии из "чистого угля"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экологическую политику предыдущей власти и заявил, что уполномочил свою администрацию немедленно возобновить производство энергии из "прекрасного, чистого угля".

Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social, Bloomberg

Детали: Глава Белого дома обвинил экологических активистов и предыдущую администрацию в том, что их политика дала экономическое преимущество другим странам. Трамп заявил, что США больше не могут позволять себе зависимость от ограничительной экологической политики и должны вернуться к "чистому углю" как надежному источнику энергии.

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Прямая речь: "После лет плена у экологических экстремистов, сумасшедших, радикалов и бандитов, которые позволяли другим странам, в частности Китаю, получать огромное экономическое преимущество над нами, открывая сотни угольных электростанций, я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии из ПРЕКРАСНОГО, ЧИСТОГО УГЛЯ".

Детали: Чиновники Трампа заявили, что поддержка угольных электростанций в рабочем состоянии может помочь снизить расходы на электроэнергию и обеспечить энергией центры обработки данных, которые работают над проектами искусственного интеллекта.

Предыстория:

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