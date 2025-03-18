Трамп приказал немедленно возобновить производство энергии из "чистого угля"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал экологическую политику предыдущей власти и заявил, что уполномочил свою администрацию немедленно возобновить производство энергии из "прекрасного, чистого угля".
Источник: Трамп в собственной соцсети Truth Social, Bloomberg
Детали: Глава Белого дома обвинил экологических активистов и предыдущую администрацию в том, что их политика дала экономическое преимущество другим странам. Трамп заявил, что США больше не могут позволять себе зависимость от ограничительной экологической политики и должны вернуться к "чистому углю" как надежному источнику энергии.
Прямая речь: "После лет плена у экологических экстремистов, сумасшедших, радикалов и бандитов, которые позволяли другим странам, в частности Китаю, получать огромное экономическое преимущество над нами, открывая сотни угольных электростанций, я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии из ПРЕКРАСНОГО, ЧИСТОГО УГЛЯ".
Детали: Чиновники Трампа заявили, что поддержка угольных электростанций в рабочем состоянии может помочь снизить расходы на электроэнергию и обеспечить энергией центры обработки данных, которые работают над проектами искусственного интеллекта.
Предыстория:
- Ранее Трамп уже подписал указ, которым объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике и начал отмену нормативов по загрязнению от выбросов из легковых автомобилей и легких грузовиков, отменил нормы энергоэффективности для посудомоечных машин, душевых насадок и газовых плит, и поручил Агентству по охране окружающей среды (EPA) увеличить добычу и распределение ископаемого топлива.