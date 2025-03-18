ЄС пообіцяв надати майже 6 млрд євро на підтримку Сирії

Учасники девʼятої конференції з питань Сирії, яка відбулась 17 березня в Брюсселі, пообіцяли виділити загалом 5,8 мільярда євро на підтримку країни.

Джерело: єврокомісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Шуїці, конференція з питань Сирії "підтвердила нашу непохитну підтримку".

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"Загальна сума обіцяних грантів та позик для сирійського народу та регіону сягнула 5,8 мільярда євро, з яких 2,5 мільярда – це обіцянки щодо надання грантів", – перелічила вона.

Єврокомісарка зауважила, що на Євросоюз і держави-члени припадає 80% усіх грантів, які отримає Сирія.

Німеччина окремо заявила, що виділить додаткові 300 мільйонів євро на допомогу Сирії через структури ООН.

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Зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада.

У січні ЄС погодився зняти санкції з кількох ключових секторів сирійської економіки.