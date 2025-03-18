ЕС пообещал выделить почти 6 млрд евро на поддержку Сирии

Участники девятой конференции по вопросам Сирии, которая состоялась 17 марта в Брюсселе, пообещали выделить всего 5,8 миллиарда евро на поддержку страны.

Источник: еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Шуицы, конференция по вопросам Сирии "подтвердила нашу непоколебимую поддержку".

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"Общая сумма обещанных грантов и займов для сирийского народа и региона достигла 5,8 миллиарда евро, из которых 2,5 миллиарда – это обещания о предоставлении грантов", – перечислила она.

Еврокомиссар отметила, что на Евросоюз и государства-члены приходится 80% всех грантов, которые получит Сирия.

Германия отдельно заявила, что выделит дополнительные 300 миллионов евро на помощь Сирии через структуры ООН.

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Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада.

В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.