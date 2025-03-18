Каллас відвідає Британію: говоритиме про посилення тиску на Росію

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас 18 березня відвідає Велику Британію, де разом з міністрами закордонних справ і оборони обговорить активізацію спільних зусиль для стримування російської економіки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду

Дослівно з заявив уряду Британії: "Зовнішньополітичні консультації між Великобританією та ЄС будуть зосереджені на спільній підтримці України, протидії російським гібридним загрозам та роботі над збільшенням витрат на колективну оборону".

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Деталі: Каллас також говоритиме про шляхи посилення тиску на Росію та забезпечення справедливого і міцного миру в Україні.

"На переговорах координуватиметься співпраця щодо України, обговорюватимуться зусилля з посилення економічного тиску та забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдає Україні, а також активізація дій проти гібридних загроз, таких як кібератаки, втручання у вибори та російська дезінформація", – йдеться в повідомленні.

Також сторони говоритимуть про збільшення європейських витрат на оборону, зокрема за допомогою "інноваційних ініціатив", та зміцнення ширшої військової готовності на підтримку НАТО.

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Крім того, йтиметься про те, як розвинути успіх місії INTERFLEX шляхом покращення тренувань українських військових.

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