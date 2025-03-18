Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Каллас відвідає Британію: говоритиме про посилення тиску на Росію

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 18 березня 2025, 09:12
Каллас відвідає Британію: говоритиме про посилення тиску на Росію
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото з Facebook

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас 18 березня відвідає Велику Британію, де разом з міністрами закордонних справ і оборони обговорить активізацію спільних зусиль для стримування російської економіки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду

Дослівно з заявив уряду Британії: "Зовнішньополітичні консультації між Великобританією та ЄС будуть зосереджені на спільній підтримці України, протидії російським гібридним загрозам та роботі над збільшенням витрат на колективну оборону".

Реклама:

Деталі: Каллас також говоритиме про шляхи посилення тиску на Росію та забезпечення справедливого і міцного миру в Україні.

"На переговорах координуватиметься співпраця щодо України, обговорюватимуться зусилля з посилення економічного тиску та забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдає Україні, а також активізація дій проти гібридних загроз, таких як кібератаки, втручання у вибори та російська дезінформація", – йдеться в повідомленні.

Також сторони говоритимуть про збільшення європейських витрат на оборону, зокрема за допомогою "інноваційних ініціатив", та зміцнення ширшої військової готовності на підтримку НАТО.

РЕКЛАМА:

Крім того, йтиметься про те, як розвинути успіх місії INTERFLEX шляхом покращення тренувань українських військових.

Передісторія:

  • Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що G7 планує подальші кроки зі здійснення тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню в Україні.
  • 14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

ЄСВелика БританіяРосіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до трьох людей – КМВА
фотоВнаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС
відеоЗеленський зібрав військовий кабінет у Харкові: підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії
CNN: У США на вимогу Трампа намагаються розробити "Золотий купол" для захисту від ракет
фотоДитина померла у стоматолога в Києві
відеоЗеленський відвідав командний пункт на Донеччині
Усі новини...
ЄС
ЄС пообіцяв надати майже 6 млрд євро на підтримку Сирії
Чехія запропонувала ЄС купити "Радіо Свобода"
Лідери ЄС закличуть Росію показати справжнє бажання завершити війну – ЗМІ
Останні новини
07:46
Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до трьох людей – КМВА
07:40
У війні проти України РФ втратила ще 1470 військових – Генштаб
07:26
Південна Корея оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі – ЗМІ
06:48
Ідеолог "Новоросії" заявив, що Росія не має кордонів і поширюватиметься в усіх напрямках – ISW
05:57
Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска – Bloomberg
04:41
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС через "утиски прав угорців на Закарпатті" – Сійярто
03:56
фотоВнаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС
03:25
У Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув досвідчений пілот
02:34
фотоРосійська атака на Київщину: травмовані двоє людей, пошкоджено будинки та підприємство – ОВА
02:18
Масована атака БпЛА на Київ: уламки влучили у житлові будинки, 7 постраждалих – Кличко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: