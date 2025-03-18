Каллас відвідає Британію: говоритиме про посилення тиску на Росію
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас 18 березня відвідає Велику Британію, де разом з міністрами закордонних справ і оборони обговорить активізацію спільних зусиль для стримування російської економіки.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду
Дослівно з заявив уряду Британії: "Зовнішньополітичні консультації між Великобританією та ЄС будуть зосереджені на спільній підтримці України, протидії російським гібридним загрозам та роботі над збільшенням витрат на колективну оборону".
Деталі: Каллас також говоритиме про шляхи посилення тиску на Росію та забезпечення справедливого і міцного миру в Україні.
"На переговорах координуватиметься співпраця щодо України, обговорюватимуться зусилля з посилення економічного тиску та забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдає Україні, а також активізація дій проти гібридних загроз, таких як кібератаки, втручання у вибори та російська дезінформація", – йдеться в повідомленні.
Також сторони говоритимуть про збільшення європейських витрат на оборону, зокрема за допомогою "інноваційних ініціатив", та зміцнення ширшої військової готовності на підтримку НАТО.
Крім того, йтиметься про те, як розвинути успіх місії INTERFLEX шляхом покращення тренувань українських військових.
Передісторія:
- Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що G7 планує подальші кроки зі здійснення тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню в Україні.
- 14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.