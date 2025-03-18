Каллас посетит Британию: будет говорить об усилении давления на Россию
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 18 марта посетит Великобританию, где вместе с министрами иностранных дел и обороны обсудит активизацию совместных усилий для сдерживания российской экономики.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского правительства
Дословно из заявления правительства Великобритании: "Внешнеполитические консультации между Великобританией и ЕС будут сосредоточены на совместной поддержке Украины, противодействии российским гибридным угрозам и работе над увеличением расходов на коллективную оборону".
Детали: Каллас также будет говорить о путях усиления давления на Россию и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине.
"На переговорах будет координироваться сотрудничество по Украине, будут обсуждаться усилия по усилению экономического давления и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за вред, который она наносит Украине, а также активизация действий против гибридных угроз, таких как кибератаки, вмешательство в выборы и российская дезинформация", – говорится в сообщении.
Также стороны будут говорить об увеличении европейских расходов на оборону, в частности с помощью "инновационных инициатив", и укреплении более широкой военной готовности в поддержку НАТО.
Кроме того, речь пойдет о том, как развить успех миссии INTERFLEX путем улучшения тренировок украинских военных.
Предыстория:
- Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что G7 планирует дальнейшие шаги по оказанию давления на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня в Украине.
- 14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.