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Каллас посетит Британию: будет говорить об усилении давления на Россию

Ирина Балачук, Ирина КутелеваВторник, 18 марта 2025, 09:12
Каллас посетит Британию: будет говорить об усилении давления на Россию
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото из Facebook

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 18 марта посетит Великобританию, где вместе с министрами иностранных дел и обороны обсудит активизацию совместных усилий для сдерживания российской экономики.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского правительства

Дословно из заявления правительства Великобритании: "Внешнеполитические консультации между Великобританией и ЕС будут сосредоточены на совместной поддержке Украины, противодействии российским гибридным угрозам и работе над увеличением расходов на коллективную оборону".

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Детали: Каллас также будет говорить о путях усиления давления на Россию и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине.

"На переговорах будет координироваться сотрудничество по Украине, будут обсуждаться усилия по усилению экономического давления и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за вред, который она наносит Украине, а также активизация действий против гибридных угроз, таких как кибератаки, вмешательство в выборы и российская дезинформация", – говорится в сообщении.

Также стороны будут говорить об увеличении европейских расходов на оборону, в частности с помощью "инновационных инициатив", и укреплении более широкой военной готовности в поддержку НАТО.

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Кроме того, речь пойдет о том, как развить успех миссии INTERFLEX путем улучшения тренировок украинских военных.

Предыстория:

  • Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что G7 планирует дальнейшие шаги по оказанию давления на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня в Украине.
  • 14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.

ЕСВеликобританияРосcияпомощь Украине
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