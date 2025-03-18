Каллас посетит Британию: будет говорить об усилении давления на Россию

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 18 марта посетит Великобританию, где вместе с министрами иностранных дел и обороны обсудит активизацию совместных усилий для сдерживания российской экономики.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление британского правительства

Дословно из заявления правительства Великобритании: "Внешнеполитические консультации между Великобританией и ЕС будут сосредоточены на совместной поддержке Украины, противодействии российским гибридным угрозам и работе над увеличением расходов на коллективную оборону".

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Детали: Каллас также будет говорить о путях усиления давления на Россию и обеспечения справедливого и прочного мира в Украине.

"На переговорах будет координироваться сотрудничество по Украине, будут обсуждаться усилия по усилению экономического давления и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за вред, который она наносит Украине, а также активизация действий против гибридных угроз, таких как кибератаки, вмешательство в выборы и российская дезинформация", – говорится в сообщении.

Также стороны будут говорить об увеличении европейских расходов на оборону, в частности с помощью "инновационных инициатив", и укреплении более широкой военной готовности в поддержку НАТО.

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Кроме того, речь пойдет о том, как развить успех миссии INTERFLEX путем улучшения тренировок украинских военных.

Предыстория: