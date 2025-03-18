Латвія планує закрити для пішоходів 3 КПП на кордоні з РФ і Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Латвії отримало пропозицію Державної прикордонної охорони (ДПО) щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" в Лудзенському краї. Терміни дії обмежень у проєкті рішення не вказано.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Згідно з підготовленим МВС проєктом рішення, з 19 березня кордон у згаданих пунктах можна буде перетинати тільки на автотранспорті. Обмеження запроваджуються "з метою посилення охорони кордону та підвищення ефективності прикордонного контролю".

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В анотації до проєкту наголошується, що часткове закриття прикордонних пунктів зумовлено поточною геополітичною ситуацією у зв'язку з військовими діями Росії в Україні.

"Розв'язана Росією і відкрито підтримувана Білоруссю війна проти України розцінюється як фактор ризику і можлива мотивація для Росії і Білорусі продовжувати зусилля з дестабілізації ситуації на латвійському кордоні", – заявили в МВС.

Уряд розгляне підготовлений МВС проєкт рішення у вівторок, 18 березня.

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Як раніше заявив начальник ДПО Гунтіс Пуятс, у зв'язку з напливом мігрантів прикордонна охорона звернулася до уряду з проханням частково закрити прикордонні пункти, дозволивши перетинати кордон тільки автотранспорту.

Начальник ДПО розповів, що у вихідні дні прикордонний пункт "Патернієкі" був закритий на короткий час через нестабільну роботу технічних систем і ризики, що його можуть використати нелегальні мігранти, бо прикордонники помітили скупчення порушників на білоруській стороні.

"Проаналізувавши інформацію, ми дійшли висновку, що існує високий ризик того, що пункт може бути використаний для масового проникнення нелегальних мігрантів до Латвії", – сказав Пуятс, додавши, що по той бік кордону зібралося кілька десятків людей, тому було вжито превентивних заходів, щоб запобігти спробі їхнього проникнення до Латвії.

Як заявила після засідання коаліції прем'єр-міністерка Евіка Сіліня, такі заходи дадуть змогу захистити Шенгенську зону від "потенційної інструменталізації міграції".

Відповідаючи на запитання, чи буде рішення дозволити перетинати кордон тільки на автотранспорті достатнім для гарантування безпеки, Сіліня сказала, що обговорюватимуть питання про те, чи не стануть мігранти використовувати механічні транспортні засоби для перетину кордону.

Прем'єрка зазначила, що ризики будуть максимально вивчені. "Завтра ми заслухаємо МВС, щоб зрозуміти позицію прикордонників", – сказала прем'єр-міністерка.

У жовтні 2023 року Латвія вже призупинила роботу прикордонних пунктів "Вієнтулі" і "Педедзе", а в лютому 2024 року було ухвалено рішення не відновлювати роботу пункту "Сілене" на латвійсько-білоруському кордоні. Таке рішення було ухвалено, щоб зменшити загрозу нелегальної міграції до Латвії.