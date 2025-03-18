Латвия планирует закрыть для пешеходов 3 КПП на границе с РФ и Беларусью

Министерство внутренних дел Латвии получило предложение Государственной пограничной охраны (ГПО) о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" в Лудзенском крае. Сроки действия ограничений в проекте решения не указаны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Согласно подготовленному МВД проекту решения, с 19 марта границу в упомянутых пунктах можно будет пересекать только на автотранспорте. Ограничения вводятся "с целью усиления охраны границы и повышения эффективности пограничного контроля".

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В аннотации к проекту отмечается, что частичное закрытие пограничных пунктов обусловлено текущей геополитической ситуацией в связи с военными действиями России в Украине.

"Развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины расценивается как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на латвийской границе", – заявили в МВД.

Правительство рассмотрит подготовленный МВД проект решения во вторник, 18 марта.

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Как ранее заявил начальник ГПО Гунтис Пуятс, в связи с наплывом мигрантов пограничная охрана обратилась к правительству с просьбой частично закрыть пограничные пункты, разрешив пересекать границу только автотранспорту.

Начальник ГПО рассказал, что в выходные дни пограничный пункт "Патерниеки" был закрыт на короткое время из-за нестабильной работы технических систем и рисков, что его могут использовать нелегальные мигранты, так как пограничники заметили скопление нарушителей на белорусской стороне.

"Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию", – сказал Пуятс, добавив, что по ту сторону границы собралось несколько десятков человек, поэтому были приняты превентивные меры, чтобы предотвратить попытку их проникновения в Латвию.

Как заявила после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня, такие меры позволят защитить Шенгенскую зону от "потенциальной инструментализации миграции".

Отвечая на вопрос, будет ли решение разрешить пересекать границу только на автотранспорте достаточным для обеспечения безопасности, Силиня сказала, что будут обсуждать вопрос о том, не станут ли мигранты использовать механические транспортные средства для пересечения границы.

Премьер отметила, что риски будут максимально изучены. "Завтра мы заслушаем МВД, чтобы понять позицию пограничников", – сказала премьер-министр.

В октябре 2023 года Латвия уже приостановила работу пограничных пунктов "Виентули" и "Педедзе", а в феврале 2024 года было принято решение не возобновлять работу пункта "Силене" на латвийско-белорусской границе. Такое решение было принято, чтобы уменьшить угрозу нелегальной миграции в Латвию.