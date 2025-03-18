Італія та Іспанія не готові підтримати виділення €40 млрд військової допомоги Україні

Італія та Іспанія 17 березня дали зрозуміти, що не готові підтримати пропозицію глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас про виділення до 40 млрд євро на військову допомогу Україні цього року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Reuters

Деталі: Пропозиція глави зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас може означати подвоєння військової підтримки України в її війні проти російського вторгнення, оскільки у 2024 році Євросоюз і його члени виділили близько 20 млрд євро.

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Після зустрічі в понеділок міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі Каллас заявила, що її пропозиція має "широку політичну підтримку", і зараз обговорюються деталі.

За словами дипломатів, пропозиція має потужну підтримку з боку країн Північної та Східної Європи.

Але деякі південноєвропейські столиці були більш стриманими, що відображає поділ між тими, хто географічно ближче до Росії, які надали більше допомоги Україні, і тими, хто далі, які надали менше.

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Естонія, Данія та Литва лідирують у цій сфері в Європі, виділивши понад 2% свого ВВП на допомогу Києву в період з січня 2022 року по грудень 2024 року, згідно з даними аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy.

Виступаючи перед зустріччю, міністри Італії та Іспанії – третьої та четвертої найбільших економік ЄС – заявили, що ще занадто рано займати остаточну позицію щодо цієї пропозиції. За словами дипломатів, Франція також підняла питання щодо плану.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що пропозицію потрібно буде глибоко обговорити в світлі майбутніх подій.

"Ми чекаємо на телефонну розмову між Трампом і Путіним, щоб побачити, чи будуть зроблені якісь кроки для досягнення припинення вогню", – сказав він, додавши, що Італія також повинна знайти гроші для збільшення власних оборонних витрат.

"Існує багато витрат, які необхідно вирішити", – сказав він.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес сказав: "Ми побачимо, як відбуватимуться дебати, але наразі немає жодного рішення щодо цього питання".

Альбарес повідомив, що Іспанія вже взяла на себе зобов'язання надати 1 мільярд євро військової допомоги Україні цього року.

За словами трьох дипломатів ЄС, під час дискусії міністрів щодо України Словаччина дала зрозуміти, що не буде перешкоджати плану, але й відмовиться робити внесок.

І Угорщина, і Словаччина не надають військової допомоги Україні, але посадовці ЄС кажуть, що вони не зможуть заблокувати цю пропозицію, оскільки внески будуть добровільними.

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