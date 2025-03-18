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Италия и Испания не готовы поддержать выделение €40 млрд военной помощи Украине

Иванна Костина, Степан ГафткоВторник, 18 марта 2025, 10:34
Италия и Испания не готовы поддержать выделение €40 млрд военной помощи Украине
Фото: Getty Images

Италия и Испания 17 марта дали понять, что не готовы поддержать предложение главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о выделении до 40 млрд евро на военную помощь Украине в этом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Reuters

Детали: Предложение главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас может означать удвоение военной поддержки Украины в ее войне против российского вторжения, поскольку в 2024 году Евросоюз и его члены выделили около 20 млрд евро.

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После встречи в понедельник министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что ее предложение имеет "широкую политическую поддержку", и сейчас обсуждаются детали.

По словам дипломатов, предложение имеет мощную поддержку со стороны стран Северной и Восточной Европы.

Но некоторые южноевропейские столицы были более сдержанными, что отражает разделение между теми, кто географически ближе к России, которые оказали больше помощи Украине, и теми, кто дальше, которые предоставили меньше.

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Эстония, Дания и Литва лидируют в этой сфере в Европе, выделив более 2% своего ВВП на помощь Киеву в период с января 2022 года по декабрь 2024 года, согласно данным аналитического центра Kiel Institute for the World Economy.

Выступая перед встречей, министры Италии и Испании – третьей и четвертой крупнейших экономик ЕС – заявили, что еще слишком рано занимать окончательную позицию по этому предложению. По словам дипломатов, Франция также подняла вопрос о плане.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что предложение нужно будет глубоко обсудить в свете предстоящих событий.

"Мы ждем телефонного разговора между Трампом и Путиным, чтобы увидеть, будут ли предприняты какие-то шаги для достижения прекращения огня", – сказал он, добавив, что Италия также должна найти деньги для увеличения собственных оборонных расходов.

"Существует много расходов, которые необходимо решить", – сказал он.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал: "Мы увидим, как будут проходить дебаты, но пока нет никакого решения по этому вопросу".

Альбарес сообщил, что Испания уже взяла на себя обязательства предоставить 1 миллиард евро военной помощи Украине в этом году.

По словам трех дипломатов ЕС, во время дискуссии министров по Украине Словакия дала понять, что не будет препятствовать плану, но и откажется делать вклад.

И Венгрия, и Словакия не предоставляют военной помощи Украине, но чиновники ЕС говорят, что они не смогут заблокировать это предложение, поскольку взносы будут добровольными.

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Напомним:

ИспанияИталияпомощь УкраинеЕвропа
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