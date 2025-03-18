Трамп заявив, що позбавив держохорони дітей Байдена
Вівторок, 18 березня 2025, 11:31
Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що позбавив держохорони, яку надавала Секретна служба, дітей його попередника Джо Байдена – сина Гантера та доньку Ешлі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Truth Social
Деталі: Зокрема, як зазначив Трамп, Гантер Байден "користувався охороною Секретної служби протягом тривалого періоду часу, і все це оплачували платники податків Сполучених Штатів".
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"Повідомляю, що відтепер Гантер Байден більше не буде користуватися захистом Секретної служби. Аналогічно, Ешлі Байден, яку охороняли 13 агентів, буде вилучена зі списку", – написав Трамп.
Передісторія:
- Напередодні Трамп оголосив недійсними помилування, які схвалив Байден в останній день на посаді.
- Як відомо, в останній день на посаді Байден превентивно помилував членів своєї родини, а також низку посадовців, які могли зіткнутися з переслідуванням з боку Трампа.