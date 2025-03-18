Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Трамп заявив, що позбавив держохорони дітей Байдена

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 18 березня 2025, 11:31
Трамп заявив, що позбавив держохорони дітей Байдена
Дональд Трамп, Джо Байден, колаж: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що позбавив держохорони, яку надавала Секретна служба, дітей його попередника Джо Байдена – сина Гантера та доньку Ешлі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Truth Social

Деталі: Зокрема, як зазначив Трамп, Гантер Байден "користувався охороною Секретної служби протягом тривалого періоду часу, і все це оплачували платники податків Сполучених Штатів".

Реклама:

"Повідомляю, що відтепер Гантер Байден більше не буде користуватися захистом Секретної служби. Аналогічно, Ешлі Байден, яку охороняли 13 агентів, буде вилучена зі списку", – написав Трамп.

 

Передісторія:

ТрампБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗеленський зібрав військовий кабінет у Харкові: підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії
CNN: У США на вимогу Трампа намагаються розробити "Золотий купол" для захисту від ракет
фотоДитина померла у стоматолога в Києві
відеоЗеленський відвідав командний пункт на Донеччині
FT: Європа працює над планом заміни США в НАТО
Росіяни запустили 179 безпілотників – сотню збито силами ППО
Усі новини...
Трамп
Трамп прокоментував сварку в Овальному кабінеті: Ми мали змусити Україну вчинити правильно
Ердоган хоче зустрітися з Трампом у Білому домі у квітні – ЗМІ
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін незабаром приїде до США
Останні новини
23:31
Чим надихаються "Шмальгаузени"? Інтерв'ю з Михальчуком і Матюхіним
23:27
Обстріли Нікополя: троє поранених, пошкоджено підприємства й будинки
23:08
оновленоРосіяни атакували Запорізьку область: є проблеми зі світлом, виникла пожежа
22:30
Партнер на війні, як зберегти стосунки? 10 питань до психологів
22:23
Найбільш ворог тисне на Покровському й Курському напрямках – Генштаб
21:44
оновленоУ Києві впав ворожий БпЛА
21:11
Кількість постраждалих від атаки на Запоріжжя зросла до 16
20:58
"Дніпро" переграв "Рівне" та став переможцем Кубку України з баскетболу
20:55
Канада прагне до вільної внутрішньої торгівлі, яка може компенсувати будь-які тарифи США
20:32
Чехія може відправити свої війська в Україну у складі іноземної місії – президент
Усі новини...
Реклама:
Реклама: