Трамп заявив, що позбавив держохорони дітей Байдена

Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що позбавив держохорони, яку надавала Секретна служба, дітей його попередника Джо Байдена – сина Гантера та доньку Ешлі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Truth Social

Деталі: Зокрема, як зазначив Трамп, Гантер Байден "користувався охороною Секретної служби протягом тривалого періоду часу, і все це оплачували платники податків Сполучених Штатів".

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"Повідомляю, що відтепер Гантер Байден більше не буде користуватися захистом Секретної служби. Аналогічно, Ешлі Байден, яку охороняли 13 агентів, буде вилучена зі списку", – написав Трамп.

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