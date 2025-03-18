Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Трамп заявил, что лишил госохраны детей Байдена

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 18 марта 2025, 11:31
Трамп заявил, что лишил госохраны детей Байдена
Дональд Трамп, Джо Байден, коллаж: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что лишил госохраны, которую предоставляла Секретная служба, детей его предшественника Джо Байдена - сына Хантера и дочь Эшли.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Truth Social

Детали: В частности, как отметил Трамп, Хантер Байден "пользовался охраной Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивали налогоплательщики Соединенных Штатов".

Реклама:

"Сообщаю, что отныне Хантер Байден больше не будет пользоваться защитой Секретной службы. Аналогично, Эшли Байден, которую охраняли 13 агентов, будет удалена из списка", – написал Трамп.

 

Предыстория:

ТрампБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Магучих добыла бронзу на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении
Все новости...
Трамп
Трамп прокомментировал ссору в Овальном кабинете: Мы должны были заставить Украину поступить правильно
Эрдоган хочет встретиться с Трампом в Белом доме в апреле – СМИ
Трамп заявил, что Си Цзиньпин вскоре приедет в США 
Последние новости
21:35
футболБельгия – Украина: матч Лиги наций. ОНЛАЙН
21:22
Германия выразила обеспокоенность арестом оппозиционного мэра Стамбула
20:54
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
20:36
Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских
20:23
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
20:07
Свитолина пробилась в четвертый круг престижного теннисного турнира в Майами
19:48
Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы
19:38
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен
19:09
Фонтан вместо поваленного памятника Ленину. Что не так с инициативой Кличко – подкаст
19:04
формула-1Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: