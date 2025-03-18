Трамп заявил, что лишил госохраны детей Байдена
Вторник, 18 марта 2025, 11:31
Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что лишил госохраны, которую предоставляла Секретная служба, детей его предшественника Джо Байдена - сына Хантера и дочь Эшли.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Truth Social
Детали: В частности, как отметил Трамп, Хантер Байден "пользовался охраной Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивали налогоплательщики Соединенных Штатов".
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"Сообщаю, что отныне Хантер Байден больше не будет пользоваться защитой Секретной службы. Аналогично, Эшли Байден, которую охраняли 13 агентов, будет удалена из списка", – написал Трамп.
Предыстория:
- Накануне Трамп объявил недействительными помилования, которые одобрил Байден в последний день на посту.
- Как известно, в последний день на посту Байден превентивно помиловал членов своей семьи, а также ряд должностных лиц, которые могли столкнуться с преследованием со стороны Трампа.