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Угорщина не підтримує висновки Євроради щодо України через "свої інтереси"

Тетяна Висоцька, Степан ГафткоВівторок, 18 березня 2025, 11:39
Угорщина не підтримує висновки Євроради щодо України через свої інтереси
Фото з Facebook Bóka János

Угорщина відмовилася підтримати висновки Європейської ради щодо допомоги Україні, зокрема ініціативу глави європейської дипломатії Каї Каллас про військову підтримку, заявивши, що це "суперечить її стратегічним інтересам".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра з питань ЄС Угорщини Яноша Бока перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі

Пряма мова міністра: "Угорщина не може підтримати частину висновку Європейської ради щодо України в цілому, в тому числі ту, де йдеться про ініціативу Каї Каллас щодо України".

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Деталі: Бока підкреслив, що частина проєкту висновків Євроради, яка стосується України, не відповідає стратегічному баченню Угорщини щодо європейської безпеки.

"Частина, яка стосується України, в кількох пунктах суперечить стратегічним інтересам і стратегічному баченню Угорщини щодо того, як створити нову архітектуру європейської безпеки", – додав він.

За словами угорського міністра, "Угорщина не може підтримати висновки щодо України в нинішньому вигляді".

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"Дуже малоймовірно, що ми знайдемо новий консенсус 27 країн-членів ЄС щодо будь-якого тексту. Я думаю, що найімовірніше повториться сценарій 6 березня, коли у висновках буде лише згадка про дискусію щодо України, і буде інший текст, підтриманий переважною більшістю країн-членів ЄС", – підкреслив Бока.

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Угорщинадопомога УкраїніЄвропа
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