Венгрия не поддерживает выводы Европейского совета по Украине из-за "своих интересов"

Венгрия отказалась поддержать выводы Европейского совета по помощи Украине, в частности инициативу главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной поддержке, заявив, что это "противоречит ее стратегическим интересам".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра по вопросам ЕС Венгрии Яноша Бока перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе

Прямая речь министра: "Венгрия не может поддержать часть заключения Европейского совета по Украине в целом, в том числе ту, где говорится об инициативе Кайи Каллас по Украине".

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Детали: Бока подчеркнул, что часть проекта выводов Евросовета, которая касается Украины, не соответствует стратегическому видению Венгрии относительно европейской безопасности.

"Часть, которая касается Украины, в нескольких пунктах противоречит стратегическим интересам и стратегическому видению Венгрии относительно того, как создать новую архитектуру европейской безопасности", – добавил он.

По словам венгерского министра, "Венгрия не может поддержать выводы по Украине в нынешнем виде".

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"Очень маловероятно, что мы найдем новый консенсус 27 стран-членов ЕС по любому тексту. Я думаю, что вероятнее всего повторится сценарий 6 марта, когда в выводах будет лишь упоминание о дискуссии по Украине, и будет другой текст, поддержанный подавляющим большинством стран-членов ЕС", – подчеркнул Бока.

Напомним: