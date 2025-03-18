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Венгрия не поддерживает выводы Европейского совета по Украине из-за "своих интересов"

Татьяна Высоцкая, Степан ГафткоВторник, 18 марта 2025, 11:39
Венгрия не поддерживает выводы Европейского совета по Украине из-за своих интересов
Фото c Facebook Bóka János

Венгрия отказалась поддержать выводы Европейского совета по помощи Украине, в частности инициативу главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной поддержке, заявив, что это "противоречит ее стратегическим интересам".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра по вопросам ЕС Венгрии Яноша Бока перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе

Прямая речь министра: "Венгрия не может поддержать часть заключения Европейского совета по Украине в целом, в том числе ту, где говорится об инициативе Кайи Каллас по Украине".

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Детали: Бока подчеркнул, что часть проекта выводов Евросовета, которая касается Украины, не соответствует стратегическому видению Венгрии относительно европейской безопасности.

"Часть, которая касается Украины, в нескольких пунктах противоречит стратегическим интересам и стратегическому видению Венгрии относительно того, как создать новую архитектуру европейской безопасности", – добавил он.

По словам венгерского министра, "Венгрия не может поддержать выводы по Украине в нынешнем виде".

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"Очень маловероятно, что мы найдем новый консенсус 27 стран-членов ЕС по любому тексту. Я думаю, что вероятнее всего повторится сценарий 6 марта, когда в выводах будет лишь упоминание о дискуссии по Украине, и будет другой текст, поддержанный подавляющим большинством стран-членов ЕС", – подчеркнул Бока.

Напомним:

  • Ранее источники "ЕвроПравды" сообщали, что на непубличных переговорах по тексту выводов Европейского совета 20-21 марта, Венгрия снова требует исключить из него упоминание о поддержке Украины.
  • Накануне, главный дипломат ЕС Кая Каллас подтвердила, что ЕС хочет предоставить военную помощь Украине на 40 млрд евро –  соответствующий проект будет в повестке дня Евросовета 20 марта и его поддержка должна быть отражена в выводах саммита лидеров ЕС.
  • 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Венгрияпомощь УкраинеЕвропа
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