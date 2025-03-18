Веніславський про рішення щодо Курщини: Зеленський і воєначальники мають "бойовий імунітет"

Депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський і військове командування мають імунітет від відповідальності за ухвалені на полі бою рішення, в тому числі і в питанні виведення українських підрозділів із російської Курської області.

Джерело: Веніславський в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "По-перше, ми на початку війни ухвалили закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Це коли військові командири, начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою. Тому що якщо зараз ми будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то мало буде тих, хто готовий буде взагалі віддавати накази, а війна неминуче передбачає втрати серед людей, серед техніки… Ключові рішення ухвалюються військовими. Я переконаний, що президент як верховний головнокомандувач оцінює, якісь рішення ухвалює, але я не думаю, що президент безпосередньо наполягав, щоб це було саме так".

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Деталі: Як зазначають журналісти таким чином депутат від владної партії відповів на зауваження військового аналітика, головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова, який вважає, що ЗСУ варто було виводити з Курської області ще в січні. Бутусов у коментарі "Свобода.Ранок" сказав, що Сили оборони мали план поступового відходу з Курської області, але він зірвався після заяв влади про можливий обмін цієї частини РФ на українські території.

"Був підготовлений заздалегідь українським командуванням, за моїми даними, план відходу, але його не реалізували. І саме це призвело до втрати керованості в деяких підрозділах. І до значних втрат під час неорганізованого відходу… Політичні рішення втрутились у військові. І саме ці абсолютно непродумані заяви політичного керівництва – давайте міняти Суджу на щось – призвели до абсолютно неадекватної, необґрунтованої постановки завдань військам. І це обернулося значними втратами", – стверджує Бутусов.