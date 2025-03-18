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Вениславский о решении по Курщине: Зеленский и военачальники имеют "боевой иммунитет"

Валентина РоманенкоВторник, 18 марта 2025, 12:32
Вениславский о решении по Курщине: Зеленский и военачальники имеют боевой иммунитет
Федор Вениславский, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский и военное командование имеют иммунитет от ответственности за принятые на поле боя решения, в том числе и в вопросе вывода украинских подразделений из российской Курской области.

Источник: Вениславский в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Во-первых, мы в начале войны приняли закон, который предусматривает так называемый боевой иммунитет. Это когда военные командиры, начальники не несут юридической ответственности за решения, принятые на поле боя. Потому что если сейчас мы будем обвинять каждого военного руководителя за какие-то неудачи на фронте, то мало будет тех, кто готов будет вообще отдавать приказы, а война неизбежно предполагает потери среди людей, среди техники... Ключевые решения принимаются военными. Я убежден, что президент как верховный главнокомандующий оценивает, какие-то решения принимает, но я не думаю, что президент непосредственно настаивал, чтобы это было именно так".

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Детали: Как отмечают журналисты, таким образом депутат от правящей партии ответил на замечания военного аналитика, главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который считает, что ВСУ стоило выводить из Курской области еще в январе. Бутусов в комментарии "Свобода.Ранок" сказал, что Силы обороны имели план постепенного отхода из Курской области, но он сорвался после заявлений властей о возможном обмене этой части РФ на украинские территории.

"Был подготовлен заранее украинским командованием, по моим данным, план отхода, но его не реализовали. И именно это привело к потере управляемости в некоторых подразделениях. И к значительным потерям во время неорганизованного отхода... Политические решения вмешались в военные. И именно эти абсолютно непродуманные заявления политического руководства – давайте менять Суджу на что-то – привели к абсолютно неадекватной, необоснованной постановке задач войскам. И это обернулось значительными потерями", – утверждает Бутусов.

Курская область войнаЗеленскийСлуга народа
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