У Києві громадському транспорту дозволили працювати під час тривог, виняток – метро
За рішенням Ради оборони міста, починаючи з 21 березня увесь громадський транспорт Києва зможе працювати під час повітряних тривог та зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. Змін щодо руху поїздів метрополітену поки не передбачається.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, КМДА у Telegram
Пряма мова Ткаченка: "Запускаємо рух наземного громадського транспорту під час тривог. З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами".
Деталі: Він повідомив, які зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв, зокрема:
- Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.
- Пасажири можуть залишити салон за бажанням.
- Водії повідомляють про можливість подальшого руху.
- Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.
Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.
Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. "Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим", - говориться у повідомленні КМДА.