У Києві громадському транспорту дозволили працювати під час тривог, виняток – метро

За рішенням Ради оборони міста, починаючи з 21 березня увесь громадський транспорт Києва зможе працювати під час повітряних тривог та зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. Змін щодо руху поїздів метрополітену поки не передбачається.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, КМДА у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Запускаємо рух наземного громадського транспорту під час тривог. З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами".

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Деталі: Він повідомив, які зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв, зокрема:

Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.

Пасажири можуть залишити салон за бажанням.

Водії повідомляють про можливість подальшого руху.

Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. "Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим", - говориться у повідомленні КМДА.