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У Києві громадському транспорту дозволили працювати під час тривог, виняток – метро

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 березня 2025, 12:46
У Києві громадському транспорту дозволили працювати під час тривог, виняток – метро
ілюстративне фото Київпастранс

За рішенням Ради оборони міста, починаючи з 21 березня увесь громадський транспорт Києва зможе працювати під час повітряних тривог та зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху. Змін щодо руху поїздів метрополітену поки не передбачається.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, КМДА у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Запускаємо рух наземного громадського транспорту під час тривог. З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами".

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Деталі: Він повідомив, які зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв, зокрема:

  • Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.
  • Пасажири можуть залишити салон за бажанням.
  • Водії повідомляють про можливість подальшого руху.
  • Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. "Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим", - говориться у повідомленні КМДА.

Київповітряна тривогатранспорт
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