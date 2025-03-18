В Киеве общественному транспорту разрешили работать во время тревог, исключение – метро

По решению Совета обороны города, начиная с 21 марта весь общественный транспорт Киева сможет работать во время воздушных тревог и будет останавливаться возле укрытий по маршруту движения. Изменений относительно движения поездов метрополитена пока не предвидится.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, КГГА в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Запускаем движение наземного общественного транспорта во время тревог. С 21 марта общественный транспорт Киева - коммунальный и частный - будет работать по новым правилам".

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Детали: Он сообщил, какие изменения будут внесены в должностные инструкции водителей, в частности:

Во время воздушной тревоги транспорт останавливается возле укрытий по маршруту движения.

Пассажиры могут покинуть салон по желанию.

Водители сообщают о возможности дальнейшего движения.

После высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.

В то же время в протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право принять решение пройти в укрытие на время воздушной тревоги.

Киевский метрополитен пока будет работать в том же режиме. "Движение поездов наземной частью метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным", - говорится в сообщении КГГА.