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В одному із ТРЦ Білої Церкви невідомі влаштували стрілянину: поранили людину

Степан ГафткоВівторок, 18 березня 2025, 12:48
В одному із ТРЦ Білої Церкви невідомі влаштували стрілянину: поранили людину
Фото: поліція Київщини

18 березня група невідомих увірвалася до спортклубу в одному з торгових центрів Білої Церкви, відкрила вогонь і втекла, поранивши відвідувача, якого госпіталізували.

Джерело: поліція Київщини

Дослівно: "Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину надійшло до поліції о 11:04".

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Фото: поліція Київщини

Деталі: За даними правоохоронців, на місце події прибули оперативники, криміналісти та медики. Попередньо відомо, що група осіб увірвалася до спортклубу, здійснила кілька пострілів, поранила відвідувача й втекла. Поліція розшукує зловмисників.

Біла Церкваполіція
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