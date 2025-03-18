В одному із ТРЦ Білої Церкви невідомі влаштували стрілянину: поранили людину
Вівторок, 18 березня 2025, 12:48
18 березня група невідомих увірвалася до спортклубу в одному з торгових центрів Білої Церкви, відкрила вогонь і втекла, поранивши відвідувача, якого госпіталізували.
Джерело: поліція Київщини
Дослівно: "Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину надійшло до поліції о 11:04".
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Деталі: За даними правоохоронців, на місце події прибули оперативники, криміналісти та медики. Попередньо відомо, що група осіб увірвалася до спортклубу, здійснила кілька пострілів, поранила відвідувача й втекла. Поліція розшукує зловмисників.