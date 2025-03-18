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УП 100. Сила жінок

В одном из ТРЦ Белой Церкви неизвестные устроили стрельбу: ранили человека

Степан ГафткоВторник, 18 марта 2025, 12:48
В одном из ТРЦ Белой Церкви неизвестные устроили стрельбу: ранили человека
Фото: полиция Киевщины

18 марта группа неизвестных ворвалась в спортклуб в одном из торговых центров Белой Церкви, открыла огонь и скрылась, ранив посетителя, которого госпитализировали.

Источник: полиция Киевщины

Дословно: "Сообщение о том, что в спортивный клуб в ТРЦ в Белой Церкви зашли неизвестные и совершили стрельбу поступило в полицию в 11:04".

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Фото: полиция Киевщины

Детали: По данным правоохранителей, на место происшествия прибыли оперативники, криминалисты и медики. Предварительно известно, что группа лиц ворвалась в спортклуб, произвела несколько выстрелов, ранила посетителя и скрылась. Полиция разыскивает злоумышленников.

Белая Церковьполиция
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