Прогноз погоди: сніг і дощ у кількох областях, на півдні та заході – без опадів

19 березня в Україні очікується невеликий сніг і дощ на сході, півночі, заході та в Одеській області, а на решті території без опадів, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер північно-західний, 5-10 м/с, а вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Реклама:

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень очікується 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 19 березня прогнозується невеликий сніг, вдень – дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 19 березня в Києві найвища температура вдень була 20,2° у 1990 році, а найнижча вночі -16,4° у 1928 році.