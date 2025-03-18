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Прогноз погоди: сніг і дощ у кількох областях, на півдні та заході – без опадів

Степан ГафткоВівторок, 18 березня 2025, 13:37
Прогноз погоди: сніг і дощ у кількох областях, на півдні та заході – без опадів
Фото: Укргідрометцентр

19 березня в Україні очікується невеликий сніг і дощ на сході, півночі, заході та в Одеській області, а на решті території без опадів, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер північно-західний, 5-10 м/с, а вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі коливатиметься від 1 до 6° морозу, вдень очікується 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві 19 березня прогнозується невеликий сніг, вдень – дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 19 березня в Києві найвища температура вдень була 20,2° у 1990 році, а найнижча вночі -16,4° у 1928 році.

погодаУкраїна
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