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Прогноз погоды: снег и дождь в нескольких областях, на юге и западе – без осадков

Степан ГафткоВторник, 18 марта 2025, 13:37
Прогноз погоды: снег и дождь в нескольких областях, на юге и западе – без осадков
Фото: Укргидрометцентр

19 марта в Украине ожидается небольшой снег и дождь на востоке, севере, западе и в Одесской области, а на остальной территории без осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер северо-западный, 5-10 м/с, а днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью будет колебаться от 1 до 6° мороза, днем ожидается 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве 19 марта прогнозируется небольшой снег, днем – дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 19 марта в Киеве самая высокая температура днем была 20,2° в 1990 году, а самая низкая ночью -16,4° в 1928 году.

погодаУкраина
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