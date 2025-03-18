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Чеську ініціативу щодо "Радіо Свобода" підтримали вже 7 країн ЄС – міністр

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 18 березня 2025, 13:55
Чеську ініціативу щодо Радіо Свобода підтримали вже 7 країн ЄС – міністр
Фото з сайту about.rferl.org

Чехія намагається отримати підтримку в Брюсселі для продовження роботи "Радіо Свобода", цю ініціативу вже підтримали 7 країн Євросоюзу, заявив чеський міністр у справах Європи Мартін Дворжак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny

Пряма мова Дворжака: "Ініціатива привертає увагу до складної ситуації, що склалася після того, як США припинили фінансування "Радіо Свобода". Ми вважаємо, що це надзвичайно важливе і функціонуюче джерело незалежної інформації для країн, в яких наразі бракує демократії та вільних ЗМІ. Ми вважаємо, що було б дуже прикро, якби ми дозволили цій інституції загинути".

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Деталі: Чехія очікує, що пізніше до ініціативи приєднаються інші країни.

Окрім переговорів з окремими державами, чехи також спілкуються з представниками Єврокомісії.

"Комісар (з питань бюджету Пйотр) Серафін продемонстрував велику відкритість, що для мене дуже приємно. Ресурси, які можуть бути використані, але які він ще не вказав, будуть предметом переговорів", – сказав Дворжак.

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Він додав, що найкращим рішенням було б, якби США врешті-решт вирішили не скасовувати фінансування.

"Тому ми будемо одночасно намагатися переконати США і адміністрацію Трампа переглянути цей крок. Можливо, результатом буде якийсь компроміс, що ми могли б взяти на себе частину фінансування на європейському рівні", – сказав Дворжак.

Він додав, що цю ситуацію неможливо вирішити миттєво, оскільки є багато будівель, майна, співробітників, але рішення планують досягти протягом декількох тижнів.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський також згадав про можливість купівлі "Радіо Свобода" на зустрічі 17 березня у Брюсселі. Дворжак підтримує цей варіант, але проблема полягає у фінансах.

За його словами, Чехію підтримують країни Балтії та деякі західноєвропейські країни, Прага також має підтримку Польщі, яка, однак, хоче залишатися нейтральною як країна, що головує в Раді ЄС.

Дворжак також зазначив, що був би радий, якби прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підняв цю тему на майбутньому саміті ЄС, який розпочинається 20 березня.

Передісторія:

  • Як відомо, скасування фінансування "Радіо Свобода" було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).
  • Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.
  • Раніше в Брюсселі, коментуючи рішення адміністрації Трампа припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.

ЧехіяТрампЗМІ
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