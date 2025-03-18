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Чешскую инициативу относительно "Радио Свобода" поддержали уже 7 стран ЕС – министр

Иванна Костина, Ирина БалачукВторник, 18 марта 2025, 13:55
Чешскую инициативу относительно Радио Свобода поддержали уже 7 стран ЕС – министр
Фото с сайта about.rferl.org

Чехия пытается получить поддержку в Брюсселе для продолжения работы "Радио Свобода", эту инициативу уже поддержали 7 стран Евросоюза, заявил чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny

Прямая речь Дворжака: "Инициатива привлекает внимание к сложной ситуации, сложившейся после того, как США прекратили финансирование "Радио Свобода". Мы считаем, что это чрезвычайно важный и функционирующий источник независимой информации для стран, в которых сейчас не хватает демократии и свободных СМИ. Мы считаем, что было бы очень обидно, если бы мы позволили этой институции погибнуть".

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Детали: Чехия ожидает, что позже к инициативе присоединятся другие страны.

Кроме переговоров с отдельными государствами, чехи также общаются с представителями Еврокомиссии.

"Комиссар (по вопросам бюджета Петр) Серафин продемонстрировал большую открытость, что для меня очень приятно. Ресурсы, которые могут быть использованы, но которые он еще не указал, будут предметом переговоров", – сказал Дворжак.

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Он добавил, что лучшим решением было бы, если бы США в конце концов решили не отменять финансирование.

"Поэтому мы будем одновременно пытаться убедить США и администрацию Трампа пересмотреть этот шаг. Возможно, результатом будет какой-то компромисс, что мы могли бы взять на себя часть финансирования на европейском уровне", – сказал Дворжак.

Он добавил, что эту ситуацию невозможно решить мгновенно, поскольку есть много зданий, имущества, сотрудников, но решение планируют достичь в течение нескольких недель.

Министр иностранных дел Ян Липавский также упомянул о возможности покупки "Радио Свобода" на встрече 17 марта в Брюсселе. Дворжак поддерживает этот вариант, но проблема заключается в финансах.

По его словам, Чехию поддерживают страны Балтии и некоторые западноевропейские страны, Прага также имеет поддержку Польши, которая, однако, хочет оставаться нейтральной как страна, председательствующая в Совете ЕС.

Дворжак также отметил, что был бы рад, если бы премьер-министр Чехии Петр Фиала поднял эту тему на предстоящем саммите ЕС, который начинается 20 марта.

Предыстория:

  • Как известно, отмена финансирования "Радио Свобода" была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).
  • Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что у ЕС нет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но ЕС должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.
  • Ранее в Брюсселе, комментируя решение администрации Трампа прекратить финансирование "Радио Свобода" и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.

ЧехияТрампСМИ
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