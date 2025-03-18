У ЄС кажуть, що не можуть відкрити переговорні кластери з Україною без згоди Угорщини

Міністр Польщі з питань ЄС Адам Шлапка 18 березня в Брюсселі заявив, що Європейська комісія та Польща, яка у першому півріччі 2025 року головує у ЄС, готові до відкриття переговорних кластерів з Україною, зокрема, першого кластера "Основи" (Fundamentals), але цей процес вимагає одностайної підтримки усіма 27 державами ЄС і, на жаль, блокується Угорщиною.

Джерело: Адам Шлапка, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди"

Пряма мова: "Ви знаєте політичну ситуацію у плані двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною. Ми, як я завжди кажу, сповнені рішучості під час польського головування просувати вперед процес розширення ЄС. Це один з наших пріоритетів".

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Деталі: Водночас в Єврокомісії підтвердили, що наразі Євросоюз не може відкрити перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС через блокування його Угорщиною.

За його словами, Єврокомісія також "налаштована дуже рішуче", проводячи процес скринінгу українського законодавства.

"Тож ми готові працювати над цим, але нам потрібна одностайність, на жаль", – констатував польський міністр з питань ЄС.

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"Ми сподіваємося, що це (відкриття кластерів на перемовинах з Україною) буде процес, що ґрунтується на досягненнях і має базуватися на аргументах, а не на політичних питаннях", – висловив надію Адам Шлапка.

"Розширення залишатиметься пріоритетом для цієї Комісії. Стосовно України, ми відкрили процес вступу в червні 2024 року. Це стало визнанням рішучості України просуватися шляхом до ЄС та впроваджувати трансформаційні реформи, незважаючи на триваючу агресивну війну з боку Росії. До цього часу Україна впевнено просувалася до вступу в ЄС", – розповів на брифінгу 18 березня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Він уточнив, що нині Україна "проходить двосторонні скринінгові звіти, які триватимуть до осені цього року".

"За умови виконання всіх необхідних вимог, Єврокомісія розраховує на відкриття першого кластеру, "Основи", якнайшвидше у 2025 році. Але для цього потрібна згода всіх країн-членів", – наголосив речник.

"У цих обставинах вимога одностайності є перешкодою. Нам треба, щоб усі країни-члени погодилися. Комісія дала свою оцінку, і ми вважаємо, що можемо відкрити перший кластер. Але зараз нам потрібна згода всіх країн-членів", – резюмував Гійом Мерсьє.

Що було раніше:

Цьогоріч в Європейській комісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів України з ЄС ще до завершення польського головування у червні 2025 року.

Але в середині лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

Про виклики для України за ключовими розділами першого кластеру "Основи", читайте в огляді Івана Нагорняка та Марії Шаламберідзе Ключовий розділ переговорів з ЄС: які реформи має впровадити Україна

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Варто зауважити, що "Європейська Правда" увійшла до консорціуму, що готує тіньовий звіт під час вступних переговорів з ЄС