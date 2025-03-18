В ЕС говорят, что не могут открыть переговорные кластеры с Украиной без согласия Венгрии

Министр Польши по вопросам ЕС Адам Шлапка 18 марта в Брюсселе заявил, что Европейская комиссия и Польша, которая в первом полугодии 2025 года председательствует в ЕС, готовы к открытию переговорных кластеров с Украиной, в частности, первого кластера "Основы" (Fundamentals), но этот процесс требует единодушной поддержки всеми 27 государствами ЕС и, к сожалению, блокируется Венгрией.

Источник: Адам Шлапка, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды"

Прямая речь: "Вы знаете политическую ситуацию в плане двусторонних отношений между Украиной и Венгрией. Мы, как я всегда говорю, полны решимости во время польского председательства продвигать вперед процесс расширения ЕС. Это один из наших приоритетов".

Реклама:

Детали: В то же время в Еврокомиссии подтвердили, что сейчас Евросоюз не может открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС из-за блокирования его Венгрией.

По его словам, Еврокомиссия также "настроена очень решительно", проводя процесс скрининга украинского законодательства.

"Поэтому мы готовы работать над этим, но нам нужно единодушие, к сожалению", – констатировал польский министр по вопросам ЕС.

РЕКЛАМА:

"Мы надеемся, что это (открытие кластеров на переговорах с Украиной) будет процесс, основанный на достижениях и должен базироваться на аргументах, а не на политических вопросах", – выразил надежду Адам Шлапка.

"Расширение будет оставаться приоритетом для этой Комиссии. Относительно Украины, мы открыли процесс вступления в июне 2024 года. Это стало признанием решимости Украины продвигаться по пути в ЕС и внедрять трансформационные реформы, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну со стороны России. До этого времени Украина уверенно продвигалась к вступлению в ЕС", – рассказал на брифинге 18 марта В Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Он уточнил, что сейчас Украина проходит "двусторонние скрининговые отчеты, которые продлятся до осени этого года".

"При условии выполнения всех необходимых условий, Еврокомиссия рассчитывает на открытие первого кластера, фундаментального, как можно быстрее в 2025 году. Но для этого требуется согласие всех стран-членов", – подчеркнул представитель.

"В этих обстоятельствах требование единогласности является препятствием. Нам надо, чтобы все страны-члены согласились. Комиссия дала свою оценку, и мы считаем, что можем открыть первый кластер. Но сейчас нам нужно согласие всех стран-членов", – резюмировал Гийом Мерсье.

Что предшествовало:

В этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

Читайте также статью Сергея Сидоренко о том, что ждет ЕС от Украины на пути к членству

О вызовах для Украины по ключевым разделам первого кластера "Основы", читайте в обзоре Ивана Нагорняка и Марии Шаламберидзе Ключевой раздел переговоров с ЕС: какие реформы должна внедрить Украина

Стоит отметить, что "Европейская Правда" вошла в консорциум, который готовит теневой отчет во время вступительных переговоров с ЕС