У найближчу годину і до кінця доби пилова буря накриє чотири області України

Синоптики та рятувальники попереджають, що до кінця 18 березня у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується пилова буря та пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр, ДСНС

Дослівно УГЦ: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 березня в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пилова буря та пориви вітру 15-20 м/с

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І рiвень небезпечності, жовтий".

Деталі: Рятувальники зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Також у центрі нагадали, що наразі діє попередження в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с.

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"I рівень небезпечності, жовтий", - додали в гідрометеорологічному центрі.