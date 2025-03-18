У найближчу годину і до кінця доби пилова буря накриє чотири області України
Синоптики та рятувальники попереджають, що до кінця 18 березня у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується пилова буря та пориви вітру 15-20 м/с.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр, ДСНС
Дослівно УГЦ: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 березня в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пилова буря та пориви вітру 15-20 м/с
І рiвень небезпечності, жовтий".
Деталі: Рятувальники зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Також у центрі нагадали, що наразі діє попередження в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - додали в гідрометеорологічному центрі.