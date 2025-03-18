В ближайший час и до конца суток пылевая буря накроет четыре области Украины

Синоптики и спасатели предупреждают, что до конца 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается пылевая буря и порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр, ГСЧС

Дословно УГЦ: "В ближайший час с удержанием до конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря и порывы ветра 15-20 м/с

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І уровень опасности, желтый".

Детали: Также спасатели отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Спасатели отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Также в центре напомнили, что сейчас действует предупреждение в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - добавили в гидрометеорологическом центре.