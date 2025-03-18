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Глава Мінфіну США запевнив, що Трамп готовий посилити санкції проти РФ до максимуму

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 18 березня 2025, 20:40
Глава Мінфіну США запевнив, що Трамп готовий посилити санкції проти РФ до максимуму
Трамп. Фото - getty images

Американський президент Дональд Трамп попросив підготувати американські санкції на випадок, якщо вони знадобляться для додаткового тиску на Росію.

Джерело: главу Міністерства фінансів США Скотта Бессента цитує The Times, пише "Європейська правда"

Деталі: Бессент охарактеризував рівень санкцій, застосованих адміністрацією колишнього президента Джо Байдена щодо Москви, на шість балів з 10. 

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"Ми зберегли ці санкції, і президент Трамп доручив мені, що якщо буде потрібно, ми піднімемо рівень санкцій до десяти, щоб змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів", – заявив він.

Однак очільник Мінфіну США "оптимістично налаштований" щодо того, що Трампу "вдасться посадити" очільника Кремля за стіл переговорів без посилення санкцій.

"Але на столі лежать всі варіанти, щоб посилити і перейти до максимальних енергетичних санкцій проти Росії, якщо це буде потрібно", – запевнив він.

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Як відомо, 14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

СШАТрампдопомога Україні
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