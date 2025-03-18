Глава Минфина США заверил, что Трамп готов усилить санкции против РФ до максимума

Американский президент Дональд Трамп попросил подготовить американские санкции на случай, если они понадобятся для дополнительного давления на Россию.

Источник: об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент, цитирует The Times, пишет "Европейская правда"

Детали: Бессент охарактеризовал уровень санкций, примененных администрацией бывшего президента Джо Байдена в отношении Москвы, на шесть баллов из 10.

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"Мы сохранили эти санкции, и президент Трамп поручил мне, что если потребуется, мы поднимем уровень санкций до десяти, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров", – заявил он.

Однако глава Минфина США "оптимистично настроен" относительно того, что Трампу "удастся посадить" главу Клемля за стол переговоров без усиления санкций.

"Но на столе лежат все варианты, чтобы усилить и перейти к максимальным энергетическим санкциям против России, если это потребуется", – заверил он.

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Как известно, 14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.

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