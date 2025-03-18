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Глава Минфина США заверил, что Трамп готов усилить санкции против РФ до максимума

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 марта 2025, 20:40
Глава Минфина США заверил, что Трамп готов усилить санкции против РФ до максимума
Трамп. Фото - getty images

Американский президент Дональд Трамп попросил подготовить американские санкции на случай, если они понадобятся для дополнительного давления на Россию.

Источник: об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент, цитирует The Times, пишет "Европейская правда"

Детали: Бессент охарактеризовал уровень санкций, примененных администрацией бывшего президента Джо Байдена в отношении Москвы, на шесть баллов из 10.

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"Мы сохранили эти санкции, и президент Трамп поручил мне, что если потребуется, мы поднимем уровень санкций до десяти, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров", – заявил он.

Однако глава Минфина США "оптимистично настроен" относительно того, что Трампу "удастся посадить" главу Клемля за стол переговоров без усиления санкций.

"Но на столе лежат все варианты, чтобы усилить и перейти к максимальным энергетическим санкциям против России, если это потребуется", – заверил он.

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Как известно, 14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.

СШАТрамппомощь Украине
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