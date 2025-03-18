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Шольц закликав до повного припинення вогню після розмови Трампа і Путіна

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 18 березня 2025, 21:22
Шольц закликав до повного припинення вогню після розмови Трампа і Путіна
Шольц. Фото - Sean Gallup/Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до повного припинення вогню між Росією та Україною на тлі розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ZDF, про це Шольц сказав під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Берліні 18 березня

Деталі: Шольц привітав заплановане утримання Росії від атак на енергетичну інфраструктуру в Україні як "перший важливий крок" на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні.

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Також він привітав підготовку до припинення вогню на морі, про що Трамп говорив з Путіним.

"Наступним кроком має бути повне припинення вогню для України і якомога швидше", – підкреслив німецький канцлер.

Як відомо, під час розмови Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

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Також Трамп та очільник Кремля погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Перед цією розмовою у Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

ТрампПутінШольцперемир’я
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